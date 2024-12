Retrospectiva 2024: relembre dez acontecimentos marcantes na política

A- A+

No ano de 2024, eleitores de todo o País foram às urnas para escolher o prefeito, vice-prefeito e vereadores dos seus municípios.

Além disso, a relação entre Legislativo e Judiciário ganhou mais um componente de tensão com os julgamentos da Corte, em especial, um embate sobre as emendas parlamentares.

O ano também foi marcado por um atentado na Praça dos Três Poderes e o indiciamento de 40 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro por organização criminosa e tentativa de golpe de Estado. A ofensiva culminou na prisão do general Braga Netto.

1) Eleitores foram às urnas eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores

O ano de 2024 foi marcado por eleições para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em todos os municípios do País. No Recife, João Campos (PSB) foi reeleito em 1º turno, batendo o recorde de maior votação para uma disputa pela prefeitura da Capital de Pernambuco desde o retorno do voto direto, em 1985. No total, o gestor teve 725.721 votos (78,11% dos válidos).

Eleitores foram às urnas | Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE

2) Empresário tenta realizar atentado na Praça dos Três Poderes e morre

O empresário Francisco Wanderley Luiz, conhecido como "Tio França", tentou realizar um atentado a bomba contra o Supremo Tribunal Federal (STF). Após lançar explosivos na direção do prédio, ele cometeu suicídio na Praça dos Três Poderes. Minutos antes, ele havia explodido um carro próximo ao STF e à Câmara dos Deputados.

Empresário tenta realizar atentado na Praça dos Três Poderes e morre | Foto: Sergio Lima / AFP

3) Bolsonaro e aliados são indiciados pela Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) indiciou Jair Bolsonaro (PL) e outras 36 pessoas por suspeita de uma tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente no poder após as eleições de 2022, vencidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ex-presidente tem três indiciamentos da Polícia Federal (PF) desde que terminou o mandato, em 2022.

Bolsonaro e aliados são indiciados pela Polícia Federal | Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

4) General Braga Netto é preso pela Polícia Federal

O ex-ministro e general Braga Netto, que foi vice do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições 2022, foi preso pela Polícia Federal, no âmbito do inquérito que investiga tentativa de golpe de Estado. Motivo da prisão é que o general estaria obstruindo as investigações da PF de tentativa de golpe pelos apoiadores de Bolsonaro.

General Braga Netto é preso pela Polícia Federal | Foto: PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO

5) Após STF anular eleição, Alepe reelege Álvaro Porto para presidência da Casa

Após o Supremo Tribunal Federal (STF) anular a eleição antecipada da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), uma nova disputa interna foi realizada no início do mês de dezembro. O presidente da Casa, Álvaro Porto (PSDB), foi reconduzido para mais um mandato. Já Francismar Pontes (PSB) foi eleito o novo primeiro-secretário.

Após STF anular eleição, Alepe reelege Álvaro Porto para presidência da Casa Foto: Rafael Melo / Folha de Pernambuco

6) Ministro Silvio Almeida é demitido após denúncias de assédio

O ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos) foi demitido após a organização Me Too Brasil afirmar ter recebido denúncias de assédio sexual contra ele. O jurista negou todas as acusações. Uma das vítimas foi a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. O caso é investigado pela Polícia Federal e pela Comissão de Ética da Presidência da República.

Ministro Silvio Almeida é demitido após denúncias de assédio Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

7) Em debate das eleições para a Prefeitura de São Paulo, Datena agride Pablo Marçal

Durante debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, no dia 15 de setembro, o apresentador Datena (PSDB) agrediu o adversário Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeirada. O incidente fez com que a TV Cultura, a organizadora, interrompesse temporariamente o debate. Provocações de Marçal a Datena antecederam a agressão. O episódio viralizou nas redes sociais.

Em debate das eleições para a Prefeitura de São Paulo, Datena agride Pablo Marçal Foto: Reprodução de TV Cultura

8) Crise dos Poderes: STF e Congresso entram em rota de colisão

O ano foi marcado por embates entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional. Os motes de embate foram as emendas parlamentares e acusações de que o Judiciário avança sobre as prerrogativas dos legisladores.

Crise dos Poderes: STF e Congresso entram em rota de colisão Foto: Gustavo Moreno/SCO/STF

9) Presidente Lula sofre queda e precisa se submeter a cirurgia

O presidente Lula se submeteu a uma cirurgia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, em 9 de dezembro, após sentir dor de cabeça, e a um procedimento complementar para evitar possíveis novos sangramentos. Ressonância indicou uma hemorragia intracraniana devido à queda que ele sofreu em 19 de outubro.

Presidente Lula sofre queda e precisa se submeter a cirurgia Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

10) Mobilizações trabalhistas ganham força em defesa de projeto para o fim da escala 6x1

Em novembro, mobilizações trabalhistas ganharam força no Brasil defendendo a redução da jornada de trabalho conhecida como escala 6x1 — em que o trabalhador labora seis dias consecutivos e descansa um. Parte da pressão foi liderada pelo movimento "Vida Além do Trabalho" (VAT), fundado por Rick Azevedo.

Mobilizações trabalhistas ganham força em defesa de projeto para o fim da escala 6x1 | Foto: Agencia Brasil

Veja também

SANÇÃO Sancionado com vetos projeto que inclui produtores independentes no RenovaBio