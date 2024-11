A- A+

RIO DE JANEIRO Garrafinha de estampa tropical do G20 é assinada pela marca carioca Farm; item custa R$ 149 As chefes de estado e primeiras-damas também ganharam um kit com canga, sacolinha de tecido e chinelo

A estampa tropical das garrafinhas dos chefes de estado que participam da Cúpula do G20 nesta segunda-feira, no Museu de Arte Moderna, no Flamengo, Zona Sul do Rio, é conhecida dos cariocas.



A marca Farm Rio assina o design, porque foi convidada para representar o Brasil como marca nacional do evento. Além da garrafa, a marca distribuiu kits “do Brasil para o mundo” para as chefes de estado e primeiras-damas que participam da reunião. Entre os produtos estão leques, chinelos, pochetes, sacolas de tecido e cangas.

O apoio da marca também se estende ao Cria G20 e ao Festival da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. Nas redes sociais, a marca escreveu sobre a "honra" de participar do evento com "uma seleção de produtos originais Farm Rio que valorizam a identidade cultural do país e o nosso compromisso com a sustentabilidade".

No site da marca, a garrafa pequena, de 500 ml, custa R$ 149. O tamanho maior, de 1L, custa R$ 198. A garrafa é térmica, possui fecho hermético com tampa que proporciona armazenamento com conservação de até 12h de calor e 24h de frio.

A água oficial do evento é em lata de alumínio. Ela tem taxa de reciclagem de até 99%, além de favorecer a economia circular e ter baixa possibilidade de ser descartada em mares e rios.

G20 no Rio

O encontro dos líderes das 19 principais economias do mundo, além da União Europeia e, recentemente, a União Africana, acontece no Museu de Arte Moderna do Rio, no Aterro do Flamengo, nesta segunda e terça-feira. O evento acontece uma vez por ano em uma das cidades dos países participantes. O grupo dos 20, criado em 1999, tem o objetivo de promover a cooperação econômica internacional, em resposta às crises financeiras.

Veja também

BANCO Febraban diz que crédito cresce 0,8% em outubro