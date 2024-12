Governo assina acordos de cooperação para modernizar estatais

A- A+

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta terça-feira cinco acordos de cooperação técnica que formalizam o Programa de Governança e Modernização das Empresas Estatais (Inova).

O documento foi firmado nesta terça entre o Ministério da Gestão e Inovação, e as pastas de Minas e Energia, Comunicações, Defesa e Desenvolvimento Agrário. As empresas ligadas a essas pastas, como Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ( BNDES) e a Telecomunicações Brasileiras S.A (Telebrás) também assinaram os acordos.

Segundo o Ministério de Gestão e Inovação (MGI), o objetivo do Inova é aprimorar a estrutura e a governança das empresas estatais federais, com foco na transparência, eficiência e impacto social.

Segundo a ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck, o lançamento do programa é fruto de uma série de reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

— A assinatura dos acordos é um passo significativo para a implementação das diretrizes do Decreto nº 12.303, de 9 de dezembro de 2024, que institui o Programa Inova, com o objetivo de modernizar e fortalecer a governança das empresas estatais e as participações acionárias da União — disse.

O programa é lançado em um momento em que as estatais enfrentam problemas para fechar as contas no verde.

Segundo dados do relatório de estatísticas fiscais do Banco Central (BC), as empresas estatais de União e estados tiveram um rombo de R$ 7,4 bilhões entre janeiro e setembro deste ano. Este é o maior déficit registrado para os primeiros 9 meses do ano na série histórica iniciada em 2002.

Veja também

PRAZO AGU pede ao STF mais 60 dias para concluir negociação com Eletrobras