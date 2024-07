Governo aumenta para 3,9% projeção da inflação neste ano; previsão de alta do PIB segue em 2,5%

A- A+

O governo aumentou a estimativa de inflação para 2024 de 3,7% para 3,9%. A nova estimativa leva em conta os impactos da desvalorização do real frente ao dólar nas últimas semanas e a calamidade no Rio Grande do Sul nos preços. Também entraram nos cálculos os recentes reajustes nos valores da gasolina e do gás.

A nova projeção foi divulgada, nesta quinta-feira, no Boletim Macrofiscal da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Para 2025, a previsão de inflação medida pelo IPCA também aumentou, de 3,2% para 3,3%.

A meta estipulada pelo governo para a inflação é de 3%. Há uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual tanto para cima como para baixo.

Os técnicos da SPE mantiveram a projeção de crescimento do PIB em 2024 em 2,5%, mas revisaram para baixo estimativa para 2025, de 2,8% para 2,6%. Nesta semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sinalizou que o governo poderia aumentar a variação do PIB este ano, porque aa economia vem crescendo mas, apesar do otimismo, disse ter pedido parcimônia à equipe.

Conforme o documento, as enchentes no RS devem ter impacto negativo de cerca de 0,25 ponto percentua. no PIB brasileiro em 2024. No entanto, esses efeitos tendem a ser compensados, ao menos este ano, pelas medidas de suporte às empresas e pelas transferências diretas às famílias e aos governos estadual e municipais (impacto de 0,20pp a 0,30pp, respectivamente).

"Apesar do balanço de riscos mais equilibrado desde maio, incertezas de natureza econômica e geopolítica seguem como desafios no cenário macroeconômico. O ritmo de crescimento da atividade mundial vem se mostrando resiliente, em paralelo ao processo de desinflação nas principais economias avançadas. Esse cenário menos adverso para a economia real tem colaborado para tornar o balanço de riscos mais equilibrado, embora persistam incertezas relacionadas ao ciclo de flexibilização monetária, com destaque para o impacto inflacionário de conflitos geopolíticos, de mudanças climáticas e de polarizações políticas", diz um trecho do Boletim Macroeconômico.

Em maio, o governo melhorou de 2,2% para 2,5% sua projeção para o crescimento econômico do Brasil em 2024. A alta se deveu ao desempenho das vendas no varejo e dos serviços, à expansão de postos de trabalho e à ampliação das concessões de crédito.

Os cálculos não levaram em conta as cheias no Rio Grande do Sul, causadas pelo excesso de chuvas. Para 2025, a variação do PIB prevista se manteve em 2,8%

A estimativa para a inflação este ano também aumentou, de 3,50% para 3,70%. Já para 2025, o percentual previsto subiu de 3,10% para 3,20%.

Veja também

leilão MME: governo deve arrecadar R$ 15 bilhões com leilão de petróleo da União