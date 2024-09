A- A+

SUPERMERCADO Grupo Mateus nega negociação para compra do controle do Assaí A notícia foi dada através em um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

O Grupo Mateus negou nesta segunda-feira, 2, que haja qualquer tipo de negociação ou tratativa da companhia com o Assaí para a realização de uma oferta pública de aquisição de emissão da Sendas Distribuidora, conhecida popularmente como Assaí.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia informou que segue focada no seu planejamento estratégico original de expansão na região Nordeste, fomentando a consolidação e o adensamento de rotas nas regiões Norte e Nordeste do país, inclusive considerando as tratativas para estruturação e conclusão da potencial operação com o Novo Atacado Comércio de Alimentos.

