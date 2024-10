A- A+

bets Haddad aumenta estimativa e diz que 2 mil bets ilegais vão sair do ar nos próximos dias No início da semana, o ministro havia dito que entre 500 e 600 casas de apostas seriam bloqueadas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que 2 mil "bets" legais devem sair do ar nos próximos dias, aumentando a estimativa feita pelo ministro anteriormente.

A declaração foi dada na abertura da reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros ministros no Palácio do Planalto sobre o controle das bets nesta quinta-feira.

No início da semana, em entrevista à CBN, o ministro havia falado na suspensão de 500 a 600 "bets".

— Para além do que foi regulado, preciso ouvir os demais ministérios para que completemos a regulação, uma vez que nos próximos dias 2.000 sites vão sair do ar, do espaço virtual brasileiro, vão se tornar inacessíveis ao cidadão que está no espaço nacional.

Serão bloqueadas a partir de 11 de outubro as bets que não pediram autorização de funcionamento à Fazenda ou que tiveram as solicitações negadas. Em âmbito nacional, foram liberadas 93 empresas, com respectivamente 205 "bets".

Veja também

fortuna Zuckerberg supera Bezos e já é a segunda pessoa mais rica do mundo