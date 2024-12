Haddad diz câmbio é flutuante e que dólar vai se acomodar

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, nesta quarta-feira (18), que o câmbio flutuou por conta de pendências e afirmou acreditar que o dólar irá se acomodar.

— Acredito que o câmbio vai se acomodar — disse ele, ao deixar o prédio da pasta.

O dólar opera em alta nesta quarta-feira, já tendo chegado perto dos R$ 6,17 por volta das 11h. As atenções dos investidores seguem com o pacote fiscal do governo.

O ministro diz que o câmbio flutua e que o Banco Central tem intervido inclusive com recompra hoje.

— Movimentos especulativos são coibidos com intervenção do BC e do Tesouro — afirmou.

Segundo o ministro, as previsões das grandes instituições para a economia são melhores do que as "projeções dos especuladores". Haddad diz ser importante cuidar no curto prazo, com os juros e dólar, mas é preciso olhar no longo prazo e que, por isso, a aprovação da reforma tributária foi um feito histórico

Haddad vai se reunir, em almoço, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e líderes da Casa. Segundo ele, a conversa é para ver a hora limite para o Senado votar o pacote fiscal.

Na noite desta terça, a Câmara dos Deputados aprovou uma primeira parte do pacote de corte de gastos enviado pelo governo federal ao Congresso. O texto aprovado proíbe a ampliação de benefícios tributários quando as contas públicas tiverem um desempenho negativo. O projeto segue para o Senado.

