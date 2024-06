Haddad encontra Papa Francisco no Vaticano e discute combate à pobreza global

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu na manhã desta quinta-feira com o Papa Francisco, no Vaticano. O ministro apresentou os avanços da presidência brasileira do G20 em temas financeiros e sugeriu a taxação global de grandes fortunas.

Haddad e o Papa sentaram frente a frente em uma mesa de madeira e conversaram entre sorrisos e expressões de agradecimento.

Haddad ainda falou sobre a luta contra a crise climática, com atenção para a tragédia do Rio Grande do Sul, e a crise da dívida dos países do sul global.

Na terça-feira, ele se reuniu com o ministro da Economia e Finanças da Itália, Giancarlo Giorgiett.

Veja também

zona euro Lagarde diz que não há compromisso com trajetória para juros e que BCE agirá a partir de dados