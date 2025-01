IPTU 2025: confira os prazos e descontos nas principais cidades de Pernambuco

A- A+

Com o início do ano, os carnês do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) começam a chegar nas residências dos contribuintes pernambucanos.

Nas principais cidades do Estado, como Recife, Jaboatão dos Guararapes, e Olinda, na Região Metropolitana e Caruaru, no Agreste, os prazos para pagamento à vista, com descontos, e parcelamentos já foram definidos.

A atenção ao calendário é essencial para evitar multas e garantir os benefícios oferecidos, como abatimentos para quem opta pelo pagamento em cota única.

Confira os detalhes sobre as datas, descontos e formas de quitação nas principais regiões:

Recife

No início deste ano, a Secretaria de Finanças do Recife divulgou o calendário de pagamento do IPTU 2025. Os boletos estão disponíveis no Portal Recife em Dia, no aplicativo Conecta Recife, no WhatsApp oficial da Prefeitura (81 99117-1407) e continuam sendo entregues fisicamente.

O vencimento da cota única ou da primeira parcela é em 10 de fevereiro, com a possibilidade de parcelamento em até 10 vezes, sempre no dia 10 de cada mês.

Contribuintes adimplentes já contam com 5% de desconto no valor total, aplicável ao parcelamento. Quem optar pelo pagamento em cota única recebe mais 5% de desconto, totalizando 10%.

Já para quem tem pendências, o desconto de 5% é concedido apenas na cota única.

“A gente inicia mais um calendário do IPTU, tributo que traz uma receita importante para que a gestão siga executando investimentos em áreas prioritárias do Recife, principalmente para aqueles que mais precisam da presença da Prefeitura. O contribuinte já percebe na prática o comprometimento da gestão com as ações realizadas em todos os pontos da Cidade e, por isso, entende que é parte essencial nessa missão de melhorar a vida das pessoas”, destacou o secretário de Finanças do Recife, Ricardo Dantas.

Os imóveis indicados para abatimento do IPTU 2025 com créditos gerados pela Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) já recebem os carnês com o desconto aplicado.

Mais de 40 mil imóveis foram contemplados, gerando abatimento de quase R$ 10 milhões.

Para obter descontos futuros, é recomendável incluir o CPF na NFS-e, o que gera créditos automáticos após o recolhimento do imposto. Esses créditos têm validade de cinco anos e podem abater até 50% do valor do IPTU.

Olinda

Os moradores de Olinda também já estão recebendo em suas casas o carnê no IPTU 2025. Contribuintes podem pagar o IPTU em cota única com descontos de 10% a 30%, dependendo da situação fiscal.

Quem possui débitos anteriores recebe 10% de desconto, enquanto contribuintes adimplentes até 30 de novembro de 2024 têm direito a 30%. Há também a opção de parcelar o tributo em até 10 vezes.

A Secretária da Fazenda de Olinda, Givonete Lubarino, reforça a importância da contribuição.

“A arrecadação do IPTU é essencial para que Olinda continue a crescer e se desenvolver. Estamos à disposição para esclarecer dúvidas através do nosso atendimento presencial ou pelo WhatsApp (81) 99208-8023 ou pelo Portal do Contribuinte no site da Prefeitura”, pontua.

O valor do IPTU é baseado no valor venal do imóvel, calculado a partir dos dados do cadastro imobiliário fiscal e da planta genérica de valores do município.

A alíquota varia conforme o tipo do imóvel, podendo chegar ao máximo de 3% para terrenos não edificados.

Além do IPTU, o carnê também inclui a TRSD (Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares).

Jaboatão

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes iniciou, em 15 de janeiro, a entrega dos carnês do IPTU 2025, que incluem também a Taxa de Limpeza Pública (TLP).

Os documentos podem ser retirados nas unidades da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) ou acessados pelo Portal do Contribuinte no site da prefeitura.

Os contribuintes podem optar pelo pagamento em cota única, com descontos de 20% para adimplentes, 10% para quem está com débitos parcelados em dia e 5% para aqueles com débitos pendentes. O imposto também pode ser parcelado em até 10 vezes.

O secretário municipal da Fazenda, Cesar Barbosa, aponta as vantagens desta contribuição para a população e o município. "O pagamento do IPTU se transforma em benefícios para os moradores, pois colabora para avançarmos na execução de ações e serviços nas áreas da saúde, educação, infraestrutura, assistência social, entre outras", ressaltou.

O vencimento da cota única e da primeira parcela será em 10 de fevereiro, com as parcelas seguintes vencendo no dia 10 dos meses subsequentes.

Caruaru

A Prefeitura de Caruaru, por meio da Secretaria da Fazenda (SEFAZ), também já divulgou o calendário de pagamento do IPTU 2025.

Os contribuintes podem optar pelo pagamento em cota única, com descontos de até 30% neste mês de janeiro, ou parcelar o débito em até 10 vezes para regularizar a situação do imóvel.

A entrega dos carnês já começou e está sendo feita pelos Correios. Caso não receba o documento, o contribuinte pode procurar a sede da SEFAZ, na Rua Professor Lourival Vilanova, 118, Universitário ou acessar o Portal do Contribuinte.

Os descontos para pagamento em cota única são os seguintes: 30% para pagamento até 31 de janeiro, 20% até 28 de fevereiro e 10% até 31 de março.

