Imposto IPVA 2025: relembre algumas informações para o pagamento do imposto este ano Pernambuco aplica a menor alíquota do imposto no Nordeste pelo segundo ano consecutivo

Cada estado do Brasil possui uma legislação específica sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Em Pernambuco, a alíquota aplicada varia de 1% a 2,4% do valor do veículo, figurando entre a menor porcentagem do imposto na Região Nordeste. Para este ano, o início do pagamento do imposto está marcado para o próximo dia 5 de fevereiro e os motoristas pernambucanos devem ficar atentos ao calendário e à forma de pagamento escolhida.

As datas exatas para vencimento do IPVA de cada veículo podem ser consultas no site do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran/PE) conforme o número final da placa. O Detran também aplica a isenção do imposto nos seguintes casos: mototaxistas e veículos destinados a transporte escolar e pessoas com deficiência. A solicitação deve ser realizada a partir do primeiro dia do ano em que se deseja solicitar a isenção até o último dia útil do ano de competência do imposto.

Pagamento

Para os contribuintes que pagarem à vista até o dia do vencimento - mesma data da primeira parcela - o Detran oferece um desconto de 7%. O cidadão que não puder arcar com o valor total da despesa tem a opção de parcelar o pagamento em 10 vezes, com parcela mínima de R$ 50,00.



Confira o calendário de pagamento:

Final: Data de vencimento:

1 e 2: 05 de fevereiro

3 e 4 10 de fevereiro

5 e 6 15 de fevereiro

7 e 8: 20 de fevereiro

9 e 0: 25 de fevereiro

