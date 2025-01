Jaboatão dos Guararapes terá nova loja do Mix Mateus

A- A+

O Grupo Mateus, que encerrou o ano de 2024 inaugurando uma loja em Boa Viagem, dá início ao cronograma de aberturas de 2025 com uma unidade no Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A inauguração está confirmada para esta sexta-feira (31), às 8h. A cidade passará a ter um Mix Mateus, bandeira de atacarejo da companhia já conhecida pelo modelo que une varejo, atacado e serviços. A loja ainda possui um departamento do Eletro Mateus, com variedade de eletrodomésticos.

“Está é a nossa 13ª loja em Pernambuco. Elaboramos um projeto estratégico para nossa chegada no estado. Começamos por Petrolina em 2022 e sabíamos que precisávamos chegar com toda força na Grande Recife. Por isso, um ano depois, abrimos 3 lojas, simultaneamente. Ano passado, trouxemos nossa primeira operação de varejo com um modelo moderno e repleto de experiências gastronômicas. Temos grandes planos para Pernambuco e, certamente, iremos continuar investindo no estado agregando a operação de outras bandeiras da companhia”, garantiu Jesuino Martins, CEO do Grupo Mateus.

O Mix Mateus do Jaboatão dos Guararapes é responsável pela contratação de 296 novos colaboradores diretos e outros 227 temporários para o período de abertura. Com pouco mais de 4 mil m2 de área de vendas e 236 vagas para veículos, a loja está localizada na Av. Doutor Julio Maranhão, 1098, Guararapes.

Veja também