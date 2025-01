Larry Fink, Ray Dalio e Marc Benioff se juntam aos super-ricos do mundo em Davos

A- A+

Larry Fink, Ray Dalio e Marc Benioff estão entre um grupo de bilionários que valem US$ 124 bilhões, coletivamente, prontos para se juntar à peregrinação anual dos ricos e poderosos aos Alpes Suíços na próxima semana.

O CEO da BlackRock, o fundador da Bridgewater Associates e o presidente da Salesforce aparecem ao lado de grandes banqueiros, políticos e mais de uma dúzia de bilionários no programa oficial do encontro anual do Fórum Econômico Mundial (WEF) em Davos, que começa na segunda-feira.

Os tópicos de discussão variam desde os encargos de dívida e a economia global até a proteção do planeta.

O evento mantém seu status sólido como o principal centro de networking para os grandes do mundo, apesar de temores de longa data sobre a crescente desigualdade de riqueza e tensões geopolíticas, que fizeram com que alguns participantes anteriores boicotassem a 55ª edição de Davos.

Conflitos armados são o principal risco global em 2025, de acordo com uma pesquisa do WEF divulgada esta semana, destacando os impactos das ações militares em curso, incluindo a guerra da Rússia na Ucrânia, e o aumento da retórica protecionista defendida por líderes políticos, como o presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

O tema principal do fórum, que contará com cerca de 3.000 participantes, é “Colaboração para a Era Inteligente”.

“Estamos enfrentando crises interconectadas”, disse Mark Elsner, chefe da iniciativa de riscos globais do WEF, em um comunicado na quarta-feira. “As consequências da inação podem ser sentidas por gerações.”

O magnata australiano da mineração Andrew Forrest é a pessoa mais rica programada para falar pessoalmente na próxima semana, como parte de um painel na quarta-feira sobre o estado do clima e da natureza.

Forrest tem um patrimônio líquido de US$ 22,6 bilhões por meio de sua participação na Fortescue Metals Group, o que o torna a 87ª pessoa mais rica do mundo, de acordo com o índice Bloomberg Billionaires.

Trump, que será empossado como presidente dos EUA na segunda-feira, se junta às fileiras de bilionários dos EUA, incluindo Brian Armstrong, cofundador da Coinbase Global, e Matthew Prince, CEO da Cloudflare, que devem discursar para os presentes no resort de esqui suíço.

Enquanto Trump falará remotamente, sua participação, na mesma semana em que retorna à Casa Branca, promete ser um dos eventos mais observados.

Fora da lista oficial de palestrantes, sempre há muitos participantes e uma longa tradição de turistas globais chegando à Suíça sem chamar atenção.

Uma piada antiga na estação de esqui é que as reuniões mais importantes são geralmente as que você não fica sabendo.

