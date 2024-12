A- A+

Negócios Latam fecha acordo de compartilhamento de voos com Aerolíneas Argentinas Venda conjunta de passagens envolve mais de 140 destinos na América do Sul e 55 rotas domésticas no Brasil e também valerá para programa de milhas

O Grupo Latam e suas afiliadas no Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Peru e a Aerolíneas Argentinas anunciara nesta quinta-feira acordos de compartilhamento de voos para conectar as rotas domésticas e regionais de ambas as empresas.

O compartilhamento inclui mais de 140 destinos na América do Sul, contemplando 55 destinos nacionais no Brasil, 37 na Argentina, 21 no Peru, 19 na Colômbia, 8 no Equador, além das rotas regionais entre Brasil, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai e Argentina.

O acordo também inclui a possibilidade de acúmulo e resgate de pontos/milhas nos programas LATAM Pass e Aerolíneas Plus, beneficiando 48 milhões de sócios e 4 milhões de membros, respectivamente.

Soledad Berrios, diretora de Alianças Estratégicas do Grupo Latam, disse que os acordos proporcionam mais benefícios aos passageiros "graças à ampla rede de destinos que a Aerolíneas Argentinas detém e que robustece a conectividade de voos do Grupo Latam na região".

O gerente de Planejamento de Redes, Itinerários e Alianças da Aerolíneas Argentinas, Leandro Serino, ressaltou que o "acordo permitirá fortalecermos nosso programa Aerolíneas Plus e ampliar a oferta de destinos na região aos nossos passageiros, isso sem contar a possibilidade para os clientes da Latam des aproveitar toda a oferta de voos locais da Aerolíneas Argentinas".

A implementação dos acordos depende da aprovação das autoridades competentes.

Veja também

Negócios Governo pode arrecadar mais de R$ 1 trilhão em dez anos com petróleo do pré-sal, diz PPSA