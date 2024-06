Líderes afirmam que "taxação das blusinhas" retorna ao plenário da Câmara semana que vem

A- A+

A Câmara dos Deputados deve pautar entre a próxima terça ou quarta-feira a proposta de "taxação das blusinhas", que cria o Imposto de Importação de 20% para compras no exterior de até US$ 50 (cerca de R$ 250 pela cotação atual) por pessoas físicas.

A matéria volta para análise dos deputados depois de ter sido aprovada pelo Senado.

A proposta está no mesmo projeto de lei que cria o Mover, de incentivos fiscais para a indústria automobilística. Inicialmente, o tributo havia sido aprovado na Câmara na semana passada, mas foi rejeitado pelo relator no Senado, Rodrigo Cunha (Podemos-AL).

Para contornar a situação, o governo e partidos aliados conseguiram a aprovação por meio de um destaque em plenário, quando a votação ocorre separadamente do relatório principal.

– Acho que vai ser matéria prioritária semana que vem – disse Isnaldo Bulhões (MDB-AL).

O pedido de inclusão do destaque foi assinado pelos líderes do MDB, PSD, PT e do governo. Além do Imposto de Importação federal, produtos importados possuem uma taxa de 17% de ICMS.

– Vai na próxima semana – afirmou Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ).

A retirada da “taxação da blusinha” pelo relator colocou a aprovação do projeto em xeque, por contrariar o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que defendeu a aprovação do projeto como definido pelos deputados e cobrou cumprimento de acordos políticos.

– É uma prioridade das lideranças – disse Alex Manente (Cidadania-SP).

Veja também

EUA Wall Street fecha com resultados mistos à espera de dados de emprego nos EUA