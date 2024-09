"Limousine fluvial": conheça barco elétrico que desliza silenciosamente por ondas agitadas

A- A+

Considerado uma "limousine fluvial", um barco elétrico tem chamado a atenção nas redes sociais com seu design minimalista e casco diferente após ter sido lançado nesta quarta-feira. O Vessev VS-9 pode deslizar silenciosamente sobre as ondas e foi projetado para ser usado como táxi aquático em cidades como Londres.

A embarcação pode viajar a até 54km/h e tem o custo de operação 25 vezes mais barato do que barcos similares movidos a combustíveis fósseis. Com 8,95 metros de comprimento, o VS-9 pode transportar até 11 pessoas, incluindo o capitão.

O transporte pode ser usado por proprietários de super iates como barcos de apoio ou alugado como uma balsa particular, com capacidade para viajar até 50 milhas náuticas antes de precisar ser recarregado. Seu preço ainda não foi divulgado pela marca Vessev.

O barco futurista é uma criação do CEO da Vessel, Eric Laakmann, que também fez parte da equipe que criou o Apple Watch há nove anos. Um porta-voz disse ao Luxury Boat News comentou sobre a inovação.





Tem capacidade para viajar até 50 milhas náuticas antes de precisar ser recarregado — Foto: Reprodução/Vessev

— Os casos de usuários são vastos. Pode ser qualquer coisa, desde um táxi aquático até uma balsa particular para um eco-resort.Eles também estão recebendo solicitações de proprietários de superiates que os querem como barcos de apoio para seus iates. O primeiro cliente da Vessev, a Fullers360, vai usá-los para viagens turísticas de luxo para turistas — falou ele, segundo o jornal inglês The Sun.

Ainda segundo Laakman, o barco traz aos passageiros uma sensação de voar pelas ondas.

— Ao voar acima das ondas, o VS-9 proporciona uma experiência de grande embarcação em uma plataforma ágil que pode ser atracada e carregada em praticamente qualquer marina. A experiência dos passageiros a bordo do VS-9 redefine o transporte marítimo com um interior de cabine luxuoso inspirado no design automotivo premium e uma viagem super suave, como viajar em um avião aquático silencioso.

