TECNOLOGIA Como publicar vídeos no Bluesky? Plataforma lança recurso após pedidos de brasileiros. Saiba Ferramenta era uma das mais aguardadas pelos internautas

O Bluesky lançou, nesta quarta-feira (11), um recurso que permite publicação e compartilhamento de vídeos. A ferramenta era muito esperada pelos usuários brasileiros e foi uma das mais pedidas por esse público, que vem migrando para a plataforma após o bloqueio do X, de Elon Musk, no país.

O X (antigo Twitter) tinha a funcionalidade de vídeos há alguns anos. Naquela rede social, o vídeo era frequentemente utilizado por usuários para compartilhar memes, cortes de programas e trechos de músicas de cantores.



Com a migração de usuários brasileiros para o Bluesky, a plataforma começou a receber pedidos de internautas para que disponibilizassem o recurso.

Não demorou muitas semanas para a plataforma atender o pedido dos brasileiros.



Os 'Trending Topics', outra famosa ferramenta do X que reúne os assuntos mais discutidos no momento, também está sendo estudada pelos desenvolvedores do Bluesky para futura implementação, mas deverá levar mais tempo.

Como publicar vídeos no Bluesky?

Atualize o aplicativo para a versão mais recente (1.91);

Abra o aplicativo Bluesky;

Na canto inferior direito, clique no ícone 'Criar Post';

Na janela de criação de post, procure o ícone de mídia para anexar um vídeo;

Selecione o vídeo que deseja postar;

Escreva a legenda desejada (opcional);

Publique o vídeo clicando no botão 'Postar'.

Cada postagem pode conter um único vídeo e os usuários têm a opção de adicionar legendas. Mas atenção: Para que o recurso de vídeo esteja disponível, o usuário precisa atualizar o Bluesky na sua loja de aplicativos para a versão 1.91, mais recente.

