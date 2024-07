Lula diz que responsabilidade fiscal é "compromisso" e que governo "não joga dinheiro fora"

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que "responsabilidade fiscal é um compromisso" do governo e que o Executivo "não joga dinheiro fora".

O presidente fez as declarações durante o evento de lançamento do Plano Safra para a agricultura familiar. Nesta semana, o presidente havia renovado críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e criticado o que chamou de "jogo especulativo" em meio à escalada do dólar.

— Se vocês (produtores) fizerem acontecer, vamos produzir mais, o povo vai comer mais e teremos uma política econômica sem causar sobressaltos a ninguém, que vai fazer o país crescer e continuar fazendo transferência de renda e ao mesmo tempo continuar com responsabilidade.

— A gente aplica o dinheiro que é necessário, gasta com educação e saúde o que é necessário, mas a gente não joga dinheiro fora. Responsabilidade fiscal não é palavra, é compromisso desse governo desde 2003 e a gente manterá à risca.

Na terça-feira, Lula afirmou que a subida do dólar o preocupa e que a alta constante da moeda faz parte de um jogo "especulativo" e de "interesses" contra o real. Na segunda-feira, o dólar fechou a R$ 5,64. Nesta quarta, opera em baixa e está cotado a R$ 5,56.

— Obviamente que me preocupa essa subida do dólar, é uma especulação, é um jogo de interesses especulativo contra o real nesse país. E eu tenho conversado com as pessoas sobre o que a gente vai fazer. Estou voltando (para Brasília) e quarta-feira terei uma reunião, porque não é normal o que está acontecendo, não é normal — disse o presidente em entrevista à rádio Sociedade, de Salvador (BA).

Questionado se o governo vai adotar alguma medida para conter a depreciação do real, Lula afirmou que é necessário tomar alguma atitude, mas não revelou o que seria:

— Temos que fazer alguma coisa, mas não posso falar porque estaria alertando meus adversários.

Presidente do BC tem "viés político"

O presidente voltou a criticar, na terça-feira, a atual gestão do atual presidente, Roberto Campos Neto, e afirmou que o comandante da autoridade monetária tem "viés político".

— O que não dá é você ter alguém dirigindo o Banco Central com viés político. Definitivamente eu acho que ele tem um viés político. Mas, veja, eu não posso fazer nada. Ele é presidente do BC, tem mandato, foi eleito pelo Senado, tenho que esperar acabar o mandato e indicar alguém — disse Lula.

Lula, no entanto, defendeu que a autonomia da autoridade monetária deve ser mantida, mas ressaltou que o Banco Central não pode servir "ao sistema financeiro".

— Mas eu acho que a gente precisa manter o Banco Central funcionando de forma correta, com autonomia, para que o presidente do BC não fique vulnerável às pessoas políticas. Se você é um presidente democrata, permite que isso aconteça sem nenhum problema. Mas Banco Central não pode estar a serviço do sistema financeiro, é um banco do Estado.

Lula tem feito sucessivas críticas a Campos Neto e chegou a afirmar que o vê como adversário político, por sua proximidade com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Excesso de gasto

Na mesma entrevista, Lula ainda contou que pediu para que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresente um estudo que indique onde existe excesso de gastos do governo.

— Tenho dito para todo mundo, esses dias falei com Haddad. Falei, Haddad, você me apresenta excesso de gasto. Porque se tiver excesso de gasto, se alguém estiver gastando alguma coisa que não seja necessária, aplicando mal o dinheiro, a gente para. Porque também não vou jogar dinheiro fora. Vamos cuidar disso — afirmou.

No entanto, segundo o presidente, esse corte de excesso de gastos não pode resultar no fim de benefícios "de pobre".

— O que eu não posso é aceitar a ideia de que precisa acabar com benefício de pobre, de que salário mínimo está custando muito caro, Bolsa Família está custando muito caro, política de ajudar investir em faculdade — disse Lula.

Conforme O GLOBO mostrou, o governo prevê economizar entre R$ 20 bilhões e R$ 30 bilhões com a revisão de cadastros de benefícios no ano que vem. Os recursos são necessários para alcançar a meta fiscal de 2025, que prevê resultado zero, e já devem constar do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), a ser enviado ao Congresso até 31 de agosto.

Neste ano, disparou o número de concessões do Benefício de Prestação Continuada (BPC), direcionado a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.

