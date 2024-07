A- A+

IA Lula lança plano nacional de inteligência artificial A pauta tem sido abordada por Lula com frequência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta terça-feira (30) da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para lançar o primeiro Plano Brasileiro de Inteligência Artificial.

O plano foi encomendado por Lula no começo do ano e vai trazer políticas para investimento e uso da inteligência artificial no Brasil.

A pauta tem sido abordada por Lula com frequência e é um dos assuntos abordados pela presidência brasileira do G20.

O presidente tem tentado avançar no tema dentro do governo federal e já afirmou que fará uma reunião ministerial em busca de unificar o sistema de dados do governo através da IA.

