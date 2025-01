Mães de Pernambuco abre novas inscrições para quase 5 mil vagas

A- A+

O Governo de Pernambuco iniciou nesta terça-feira (28) o novo ciclo de confirmações para o Programa Mães de Pernambuco, que oferece apoio financeiro de R$ 300 mensais a mulheres em situação de vulnerabilidade.

Neste ano, estão disponíveis 4.962 novas vagas para as beneficiárias já mapeadas pela Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS) e outras mulheres que aguardam na fila de espera.

Para garantir o benefício, as candidatas têm até o dia 24 de fevereiro para realizar a confirmação pelo site oficial do programa (www.maesdepernambuco.pe.gov.br). Durante o processo, será necessário informar o Número de Identificação Social (NIS) e a data de nascimento.

O sistema indicará se há vaga disponível e permitirá a confirmação do interesse. Caso não haja disponibilidade, será exibida a posição na lista de espera.

Critérios

As participantes devem atender a cinco requisitos básicos: ser responsável familiar, morar em Pernambuco, estar cadastrada no Bolsa Família com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico), não possuir vínculo empregatício formal e ser gestante ou mãe de crianças com até seis anos de idade.

Os pagamentos são realizados pela Caixa Econômica Federal, que também é responsável pelo envio dos cartões do programa às residências das beneficiárias.

Quem não recebeu o cartão pode sacar o valor diretamente nas agências da Caixa, apresentando documento oficial com foto, ou movimentar o recurso pelo aplicativo Caixa Tem.

Impacto

Lançado em março de 2024, o Programa Mães de Pernambuco já beneficiou cerca de 111 mil mulheres, com investimento total de R$ 242,6 milhões.

A iniciativa faz parte das ações do governo estadual para combater a fome e reforçar a proteção social de famílias vulneráveis.

Dúvidas sobre o programa podem ser esclarecidas pela Ouvidoria Social, pelo telefone 0800.081.4421 ou pelo e-mail [email protected]. É necessário informar o nome completo, CPF e NIS para atendimento.



