rio de janeiro Mansão mais cara do Brasil é vendida no Leblon Mansão estava à venda desde 2019 e fica em área de alto padrão no bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro

A venda da mansão mais cara do Brasil foi selada. O icônico imóvel de 2,5 mil metros quadrados está localizado no Jardim Pernambuco, área nobre do Leblon. A casa está num terreno de 11 mil metros quadrados, e estava no mercado anunciada por R$ 220 milhões. O valor da venda não foi revelado. O negócio foi fechado há dez dias pela construtora Mozak, como divulgou a Exame nesta quarta-feira.

A mansão estava no mercado desde 2019, como noticiou o Diário do Rio. Recentemente, Neymar visitou o imóvel, mas desistiu da compra por achar o preço salgado, como noticiou o jornal Extra há menos de duas semanas. O jogador fechou a compra de um terreno também no Jardim Pernambuco para construção.

Segundo a Mozak adiantou para a Exame, o destino do gigantesco terreno está nos planos: ser dividido em lotes, com mínimo 10 e no máximo 12. A estimativa é que o valor geral de vendas (VGV) do projeto deve alcançar, sozinho, até R$ 500 milhões. Cada imóvel deve ter preço de R$ 150 mil por metro quadrado. Há negociação com arquitetos para a realização de projetos.

A mansão, construída pela família Amaral, ex-proprietária da rede de supermercados Disco, ocupa apenas 22% do terreno. A construção estará disponível em um dos lotes a serem vendidos, segundo a Mozak confirmou à Exame. A Sergio Castro Ouro fará a venda das unidades.

Como é a mansão

Uma das características que chamam atenção na fachada do imóvel construído em 1986 é sua arquitetura em estilo inglês.

Além disso, no interior do casarão, há seis suítes, 18 banheiros, 15 vagas de garagem, salas de estar e de jantar, estúdio de música, aposento para reunião, outro para biblioteca, além de sauna, área de lazer com churrasqueira e piscina semiolímpica.

Para manter a limpeza dos 4 mil metros quadrados em dia, a mansão conta com um sistema europeu de aspiração de pó fixado ao rodapé.

A casa funciona em dois andares e o terceiro um sótão. Toda em madeira, tem um elevador que fica em um dos três rolls sociais, além de uma galeria com pé direito duplo de quase 7 metros de altura.

No jardim com projeto paisagístico de Burle Marx, há o único heliponto particular do Rio homologado até 2032 pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Do lado de fora, o portão de ferro verde-escuro acompanha a altura de quase dez metros de um muro e muitas árvores nativas de Mata Atlântica que separam a propriedade da Rua Embaixador Graça Aranha. Longe da vista de quem passa em frente, o palacete de 2,5 mil metros quadrados fica em um terreno quase quatro vezes maior. Tudo é bem protegido.

O condomínio, a cinco minutos a pé da praia, tem câmeras de segurança em todas as ruas, vigilância 24 horas e cancelas. Serviços de limpeza e manutenção são particulares.

