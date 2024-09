Marca chinesa lança primeiro celular dobrável em três partes; veja fotos

A- A+

O grupo de tecnologia chinês Huawei apresentou, nesta terça-feira (10), o primeiro smartphone do mundo que pode ser dobrado em três partes, horas após a concorrente americana Apple lançar o iPhone 16 com inteligência artificial generativa. O Mate XT estará à venda a partir de 20 de setembro.

— A Huawei sempre foi líder no setor de telefones dobráveis. Aqui está o primeiro telefone dobrável de três partes do mundo — disse o CEO da empresa, Richard Yu, na apresentação do modelo Mate XT.

O Mate XT será comercializado com preço de 19.999 yuans (equivalente a R$ 15,7 mil na cotação atual) e é três vezes mais barato que o novo iPhone. O modelo foi inicialmente projetado como um telefone premium para uma clientela de nicho. No entanto, mais de três milhões de pessoas se registraram para comprá-lo antes mesmo do lançamento.



Aparelho é três vezes mais barato que o iPhone 16 — Foto: AFP

— Fizemos um grande esforço para resolver os problemas relacionados à produção em massa e à confiabilidade do produto— acrescentou Yu.

O iPhone 16 é equipado com inteligência artificial (IA) generativa. Esse modelo inclui novas tarefas, como edição de imagens, tradução, recursos de mensagens criativas e sugestões de respostas para e-mails. A Apple vai abrir a pré-venda no próximo dia 24 de setembro no Brasil.



De acordo com fontes do mercado, as vendas começam já no dia 27 de setembro. Os preços variam de R$ R$ 7.799 a R$ 15.499.





Aparelho vai custar R$ 15,7 mil — Foto: AFP

A Huawei é a quarta maior fabricante de smartphones da China, com 10,6 milhões de unidades vendidas no último trimestre, de acordo com um relatório recente da consultoria Canalys.

