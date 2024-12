A- A+

MasterCana MasterCana Norte-Nordeste 2024 premia líderes do setor sucroenergético O evento reuniu, nesta quinta-feira (5), diversas lideranças empresariais e políticas no Spettus Premium, na Zona Sul do Recife

O Prêmio MasterCana Norte-Nordeste 2024 reuniu, na noite desta quinta-feira (5), diversas lideranças empresariais e políticas no Spettus Premium, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A premiação é a maior voltada para o setor sucroenergético.

O evento, promovido pela ProCana Brasil, tem como objetivo reconhecer o mérito das organizações e pessoas que buscam o aprimoramento tecnológico, socioeconômico e sustentável do agronegócio bioenergético.

Na edição deste ano, foram entregues 69 troféus para as categorias: Liderança Política do Ano, Os Mais Influentes da História, Mulheres mais Influentes, Os Mais Influentes do Setor, Top Marcas e Usina/Destilaria do Ano. Na ocasião, também houve uma homenagem ao aniversário dos 100 anos do etanol.

“O setor bioenergético nordestino possui pessoas, empresas e usinas de alta performance. Mesmo diante das dificuldades climáticas e daquilo que se põe e interpõe como desafio, pessoas e organizações estão fazendo história”, afirmou o CEO da ProCana Brasil, Josias Messias.



Ele ainda completou: “precisamos aproveitar esse momento para gerar um ambiente de celebração e confraternização, mas também de networking, de benchmarking, para ajudar o setor a continuar desenvolvendo produtos sustentáveis e gerando riqueza e renda para a nossa região”.



O presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado (Sindaçúcar-PE) e presidente-executivo da NovaBio, Renato Cunha, foi um dos ganhadores da categoria Os Mais Influentes da História.



“O MasterCana não se resume só à premiação. É muito importante, coroa a meritocracia, mas vai no cerne da questão que é uma correlação com a área de treinamento”, pontuou Cunha.



Influentes

O Grupo EQM, presidido por Eduardo de Queiroz Monteiro - que também comanda a Folha de Pernambuco -, ganhou os prêmios de Mulheres mais Influentes, dado à diretora financeira do Grupo, Flavia Coelho; Os Mais Influentes do Setor (Alta Direção), entregue aos diretores do Grupo, Marcos Henrique Clemente e Domingos Azevedo; e Os Mais Influentes do Setor (Agrícola), entregue ao diretor agrícola do Grupo EQM, Heleno Barros.



Além disso, também foram concedidos ao Grupo os prêmios Área Agrícola (Tecnologia & Inovação) e Preservação Ambiental (Performance), recebidos pelos diretores do Grupo Leonardo Monteiro, Eduardo Cunha e Heleno Barros; e pela assessora ambiental do Grupo, Sônia Roda. As duas premiações foram na categoria Usina/Destilaria do Ano.



Na ocasião, Leonardo Monteiro, que estava representando Eduardo de Queiroz Monteiro, entregou o livro Usina Cucaú - Compromisso com o Desenvolvimento Sustentável para Josias Messias. A obra reúne todas as espécies da fauna e flora da usina e as ações ambientais desenvolvidas na região onde a usina está instalada, no município de Rio Formoso, Zona da Mata Sul pernambucana.



Referências

"É uma honra sempre a gente receber uma premiação de alguém que é um grande formador de opinião do setor. Estão aqui as maiores referências da nossa área. E para a gente do Grupo é um imenso prazer. Eu estou aqui representando Dr. Eduardo e toda a diretoria do grupo também está presente. Eu acho que essa homenagem é um justo reconhecimento de nossa luta, e da nossa capacidade empresarial e industrial", disse Leonardo.



Segundo o diretor do Grupo EQM, Marcos Henrique Clemente, é gratificante ver o trabalho sendo reconhecido.

“Essa noite é aguardada por todos nós produtores do Nordeste. É um evento que agrega e junta todos do setor, desde empresários a executivos e técnicos e as principais empresas do setor. O Grupo EQM novamente está sendo agraciado com prêmios, investindo bastante na área de meio ambiente e de desenvolvimento de tecnologia agrícola”, destacou.



Para o presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), Evandro Gussi, o evento reconhece aqueles que se destacam em uma região que é uma grande referência.

“O setor hoje de açúcar e etanol, ligado à cana-de-açúcar, mostra cada vez mais como é importante para o Brasil. A gente contribui para a alimentação mundial e com a descarbonização a partir do etanol, que é um sucesso brasileiro e algo que está sendo replicado no mundo inteiro”, disse.



O presidente da Associação dos Plantadores de Cana de Alagoas (Asplana-AL) e vice-presidente da União Nordestina de Produtores de Cana (Unida), Edgar Antunes, foi um dos vencedores. Para ele, foi uma honra receber a premiação.



“Estamos reunindo todo o setor do Norte-Nordeste para sermos agraciados com o Prêmio MasterCana que condecora as lideranças do setor, as pessoas que colocam o setor realmente para frente no Nordeste”.



Segundo o presidente do Sindaçúcar de Alagoas e do Conselho Deliberativo da NovaBio, Pedro Robério Nogueira, também um dos agraciados, o MasterCana é importante para dar visibilidade aos profissionais do setor.



“Cada um no seu espaço, no seu departamento, na sua atividade, faz o setor se desenvolver. O MasterCana se notabiliza por dar visibilidade àqueles que trabalham desde o campo, na indústria, na atividade institucional, na atividade administrativa e, com isso, fazem tornar o setor no Nordeste grande e desenvolvido como é”, salientou.

Workshop

Na quinta pela manhã, o ProCana também realizou o Workshop Usinas de Alta Performance – Nordeste 2024 (#UAPNE24).

O evento exclusivo e gratuito abordou soluções inovadoras e inteligência digital no setor bioenergético, com foco especial nas demandas do Nordeste.

“Decidimos realizar este evento porque percebemos algo fundamental: o Nordeste possui uma riqueza extraordinária de inteligência. Chegou a hora de potencializarmos essa inteligência com um terceiro pilar essencial: a inteligência digital”, disse Josias.



Na ocasião, Heleno de Barros, diretor agrícola do Grupo EQM, palestrou sobre Colheita Mecanizada em Encostas ao lado de Hugo Cavalcanti, do Grupo JB. Segundo Barros, o evento destaca usinas que se sobressaem em diferentes áreas específicas.



“No caso do Grupo EQM, o foco é o avanço na área de plantio, com um projeto idealizado pelo grupo que tem ganhado destaque nacional. O plantio em questão promove maior produção de raízes, o que, consequentemente, resulta em uma maior produtividade de cana”, destacou o diretor.

Confira a lista de vencedores do Prêmio MasterCana Norte-Nordeste 2024:

Liderança Política Senado:

Fernando Dueire, senador

Lideranças Políticas Federais:

Augusto Coutinho, deputado federal

Evair Vieira de Melo, deputado federal e presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural

Coronel Meira, deputado federal

Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária

Lideranças Políticas Estaduais:

Antônio Moraes, deputado estadual (PE)

Jarbas Vasconcelos Filho, deputado estadual (PE)

Homenagem 100 Anos de Etanol:

Salvador Pereira Lyra

Os Mais Influentes da História:

Antônio Celso Izar, presidente da Maity Bioenergia

Artur Tavares de Melo Neto, diretor vice-presidente do Grupo Olho D'Água

Gerson Carneiro Leão, presidente do Sindicape

Ilvo Monteiro Soares de Meirelles, diretor superintendente da Usina União e Indústria

José Pessoa de Queiroz Bisneto, presidente do Grupo José Pessoa e da Agrisul

Maurício Tenório Wanderley, acionista do Grupo Tércio Wanderley Usina Coruripe

Pedro Robério de Melo Nogueira, presidente do Conselho Deliberativo da NovaBio e presidente do SindaçúcarAL

Renato Cunha, presidente Executivo da NovaBio e presidente do SindaçúcarPE

Mulheres Mais Influentes do Setor:

Carol Beltrão, diretora executiva do Grupo JB

Cintia Cristina Ticianeli, CFO na Agro Serra Industrial

Daniela Petribú Oria, diretora presidente na Usina Petribu

Flavia Coelho, diretora Financeira do Grupo EQM.

Giovanna Machado, pesquisadora do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste

Maria Carolina Bezerra de Meirelles, diretora da Usina União e Indústria

Marlene de Fátima Oliveira, gerente Industrial na Usina Monte Alegre Açúcar Alegre

Renata Maranhão, diretora da Central Açucareira Santo Antonio

Yasmine Ferreira Izar, Presidente da Maity Bioenergia

Os Mais Influentes do Setor:

Alta Direção:

Alexandre Meireles, diretor da Usina União e Indústria

Antônio de Oliveira, diretor Secretário da Cooperativa Pindorama

Arlindo Farias, vice-presidente do Grupo Farias

Carlos Monteiro, diretor geral Porto Rico.

Denisson Flores, vice-presidente da Agrovale.

Luiz Carlos Queiroga, presidente do Grupo São Luiz, usinas Santa Maria e Santa Cruz

Eduardo Ribeiro Coutinho, diretor presidente da Cia. Usina São João

Fernando Prado Franco, diretor na Usina São José do Pinheiro

Jair Meireles, diretor da Usina União e Indústria

Jorge Petribu, acionista Usina Petribu

Klécio José dos Santos, presidente da Cooperativa Pindorama.

Marcos Henrique Clemente, diretor superintendente do Grupo EQM.

Mário Luiz Lorencatto, CEO da Usina Coruripe.

Administração e Finanças:

Arquimedes Medeiros, gestor de TI da Usina São José do Pinheiro

Agrícola:

Cloves Rodrigues, diretor Agrícola Usina Petribu

Heleno Barros, diretor Agrícola do Grupo EQM

Hermano Wanderley Interaminese, gerente comercial da Cooperativa da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (Coaf)

Agroindustrial:

Kléber Albuquerque, diretor Agroindustrial

Luiz Magno Epaminondas Tenório de Brito, diretor Agroindustrial

Industrial:

Antonio Figueiredo, superintendente Industrial na Central Açucareira Santo Antonio

Eduardo Jorge Maia Saldanha, gerente Industrial da São José do Pinheiro

Eduardo Mota Valença, gerente Industrial da Usina Trapiche

Erikson Viana, gerente Industrial da Usina Pindorama

Getúlio Andrade, consultor na GTCA Engenharia Sucroenergética

Thales Velho Barreto, diretor técnico da Velho Barreto Consultoria e Projetos

Institucional:

Alexandre Araujo de Morais Andrade Lima, presidente da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP) e da COAF

Edgar Leahy Antunes, Asplana-AL

Edmundo Coelho Barbosa, presidente do Sindalcool PB

Milton Santos Campelo da Silva, Sindicanalcool MA

Pedro Campos Neto, vice-presidente da Asplan, presidente da Unida e da Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool

Produtores de Cana:

Francisco Edílson Maia da Costa, vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado de Alagoas

Luiz Jatobá, Grupo Jatobá

Tecnologia & Inovação:

Paulo Couto Ramalho de Castro, diretor Administrativo e Suprimentos da Usina Caeté

Usina/Destilaria do Ano:

Área Agrícola - Tecnologia & Inovação: Grupo EQM

Automação Agrícola - Tecnologia & Inovação: Agrovale

Comercial & Logística – Performance: Usina Petribu

Logística Agrícola - Tecnologia e Inovação: Central Açucareira Santo Antonio

Manejo Varietal - Tecnologia & Inovação: Usina Petribu

Manutenção Automotiva - Gestão: Usina Santa Clotilde

Preservação Ambiental - Performance: Grupo EQM

Produção de Açúcar - Gestão: GIASA

Programas De Qualidade E Produtividade - Gestão: Agrovale

Responsabilidade Empresarial - Gestão: Usina Petribu

Responsabilidade Empresarial - Performance: Cooperativa Pindorama

TOP Marcas:

Drul

General Chains

Lema Empresarial

Sugar Brasil Química

Spraying Systems

Tebe Sensores

Veolia Water Technologies & Solutions

Ubyagro

Veja também

MEga-Sena 2804 Mega-Sena 2804: bolão em Goiana, no Grande Recife, acerta cinco números e leva R$ 154 mil