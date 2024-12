Mega da Virada 2024: saiba quanto rende prêmio de R$ 600 milhões na poupança

A- A+

O sorteio da Mega da Virada, que acontece no dia 31 de dezembro, às 20h, vai premiar o maior recorde da história, no valor de R$ 600 milhões. O vencedor pode usar a premiação de inúmeras formas, seja para investir ou adquirir o que desejar. Mas, caso não saiba o que fazer com a bolada, a Caixa Econômica Federal afirma que, se a quantia for investida na poupança, terá aproximadamente R$ 3,4 milhões no primeiro mês de rendimento.

Além disso, a Caixa ainda afirmou em nota que o valor milionário "permite ao ganhador se hospedar por mais de dois anos no hotel mais caro do mundo, que cobra R$ 750 milhões em cada diária. O ganhador do prêmio principal pode também comprar 1430 carros superesportivos, como o Toyota GR".





Como jogar na Mega da Virada on-line?

As apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica do país, até as 18h do dia 31. Os jogos também podem ser feitos pelo portal Loterias Caixa. Os clientes do banco podem ainda tentar a sorte pelo Internet Banking.

Como fazer um Bolão?

Para fazer um bolão, o apostador pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas — nesse caso, pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Além disso, as cotas também podem ser compradas no portal Loterias Caixa, ou pelo aplicativo Loterias Caixa, também com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. Para fazer o jogo basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da caixa lotérica. Segundo a Caixa, na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15.

As cotas, no entanto, não podem ser inferior a R$ 6. O banco ainda explica que é possível realizar um bolão de no mínimo dois e no máximo 100 cotas. e que pe permitido a realização de no máximo dez apostas por bolão.

