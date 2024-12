A- A+

ECONOMIA Mega da Virada: Caixa detalha passo a passo para retirada do prêmio de R$ 600 milhões; entenda Seriam necessários 31 caminhonetes para transportar a quantia do sortudo em dinheiro vivo

É dor de cabeça que quase todo mundo quer ter: ganhar R$ 600 milhões. O valor é o maior prêmio já sorteado pela loteria brasileira, e ganhará o bolso de algum felizardo neste dia 31 de dezembro. E para aqueles que gostam de contar o dinheiro, nota por nota, em mãos, é possível sacar toda a quantia do prêmio da Mega da Virada 2024?

resposta é: sim, mas demandaria uma logística minuciosa. Isso porque, além da questão da segurança, o valor ocupa um volume considerável.

Para valores acima de R$ 10 mil, a Caixa pede o prazo mínimo de dois dias úteis a partir da apresentação do comprovante do prêmio para o pagamento da bolada — que só pode ser feita em uma agência da Caixa. A exceção é para valores líquidos de R$ 1.478,40, que podem ser requeridos em qualquer casa lotérica.

Como retirar o prêmio da Mega da Virada

Ganhei! E agora? É festejar, e guardar muito bem guardado o volante. Na agência ou na loteria, de acordo com as regras mencionadas, é necessário apresentar o comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado. A Caixa ainda dá orientaçãos para apostas realizadas pela internet:

Apostas realizadas no Portal Loterias CAIXA ou Aplicativo Loterias CAIXA

Prêmios de apostas realizadas no Portal Loterias CAIXA ou no app Loterias CAIXA, cujo valor líquido seja até R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00), poderão ser recebidos em qualquer agência da CAIXA ou unidade lotérica ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago, à escolha do apostador.

Caso a opção seja receber em uma lotérica, você deve apresentar o comprovante impresso da aposta (que possui um código de barras) além de trazer consigo em memória o código de resgate (de 6 números), numeração gerada no Portal Loterias CAIXA, com prazo de validade de 24 horas.

Outra opção para recebimento em lotérica é gerar um QR Code para cada aposta premiada, acessando o Portal Loterias CAIXA por meio de um dispositivo móvel (celular, tablet etc.). O QR Code gerado possui validade de 60 minutos e pode ser lido por qualquer lotérica. No recebimento por QR Code não há necessidade da impressão do comprovante.

Apostas realizadas pelo Internet Banking CAIXA

O pagamento de prêmio de apostas da Mega-Sena realizadas pelo Internet Banking CAIXA (IBC), independentemente do valor, somente poderá ser resgatado nas agências da CAIXA, ao titular indicado no comprovante de aposta, ou seu procurador, mediante apresentação de comprovante de identidade com CPF e a impressão do bilhete premiado.

Veja também

SALÁRIO MÍNIMO Aumento do salário mínimo autorizado por Lula eleva aposentadorias e outros benefícios