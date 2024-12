Mega da Virada: usuários relatam erros e fila 'infinita' no site para concorrer aos R$ 600 milhões

A- A+

A Caixa Econômica Federal encerrou, às 18h desta terça-feira, 31 de dezembro, a janela de apostas para a Mega da Virada 2024.



Mas a poucas horas do sorteio, reclamações diversas se acumulam nas redes sociais sobre instabilidade no site das Loterias Caixa e dificuldade para conseguir registrar a aposta no concurso especial deste ano, com prêmio inédito de R$ 600 milhões.

A espera na fila virtual para acessar o portal, oficialmente, era de uma hora. Mas usuários relataram ter esperado mais de três horas para conseguir fazer o cadastro e confirmar a aposta.



Outros usuários também mencionaram um erro em que as apostas são feitas pelo site, pelo aplicativo ou pelo internet banking da Caixa Econômica Federal, mas o bilhete não é emitido. Em alguns casos, os jogadores relatam terem sido cobrados, mesmo sem receberem o recibo de confirmação do jogo.

O horário limite para realizar apostas para o concurso especial era até 18h desta terça.

Os usuários relatam que, desde a noite desta segunda-feira, o site tem ficado “fora do ar”. Durante a madrugada, apostadores disseram que a página apresentava erro, possivelmente ligado a um congestionamento devido ao número de acessos simultâneos. No site Downdetector, que monitora serviços online, um pico nos problemas relacionados à Caixa Econômica Federal foi registrado.

Em nota enviada ao GLOBO, a Caixa informou que, devido à grande demanda dos apostadores, foi identificada instabilidade em seus canais digitais para apostas nas Loterias. As apostas nas lotéricas estão sendo realizadas normalmente e o banco afirmou que está atuando para normalizar os serviços.

Veja também

MERCADO Bolsas de NY têm queda na sessão, mas acumulam rali em ano marcado por IA e Trump Trade