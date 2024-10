A- A+

LOTERIA Mega-Sena 2.791: três apostas de Pernambuco acertam a quina e faturam mais de R$ 40 mil No total, 127 apostas em todo o país faturaram a quina no sorteio 2.791 da Mega-Sena

Sorteado nesta terça-feira (29), o concurso 2.791 da Mega-Sena não contou com ganhador na faixa principal do prêmio. No entanto, apesar da ausência de vencedores na faixa de maior valor, 127 apostas foram premiadas pelo acerto da quina. Entre elas, três foram realizadas em Pernambuco.

Realizadas nos municípios de Cachoeirinha, Lagoa Grande e no Recife, as apostas simples garantiram uma premiação de R$ 40.720,36 para os jogadores.

De acordo com o site de resultados da Loteria Caixa, os jogos foram realizadas nos seguintes canais de aposta:

Loterias Mãe Rainha - Cachoeirinha-PE;

Casa Lotérica Sertão do Vale - Lagoa Grande-PE;

Loterias em canais eletrônicos - Recife-PE;

Já na quadra, 9.900 jogadores foram premiados e receberão R$ 746,24 cada.

As dezenas sorteadas foram: 02 - 03 - 11 - 25 - 37 - 43.

Próximo sorteio acontece na sexta-feira (1º)

Com prêmio principal estimado em R$ 105 milhões, o próximo sorteio da Mega será realizado na sexta.



Quem desejar participar deverá apostar até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.



As apostas podem ser realizadas em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, ou pela internet, no site da Caixa.

