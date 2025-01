Mega-Sena 2.822: aposta de Pombos acerta quina e fatura R$ 126 mil

A- A+

Sorteada nesta quinta-feira (30), a Mega-Sena 2.822 premiou 13 apostas que conseguiram acertar a quina no concurso. Entre os sortudos está um apostador do município de Pombos, na Zona da Mata de Pernambuco, que levará R$ 126.372,19 para casa.

Para faturar o prêmio o apostador precisou acertar cinco das seis dezenas sorteadas na Mega-Sena 2.822. Os números foram: 29 - 39 - 46 - 47 - 53 - 56.

A aposta vencedora foi realizada nas Loterias Central, em Pombos. O ganhador que fez a aposta em Pernambuco realizou um jogo simples, que tem o custo de R$ 5.

De acordo com o resultado divulgado pelas Loterias Caixa, além dos 13 ganhadores da quina, outras 1.287 apostas faturaram a quadra e poderão levar para casa R$ 1.823,55.

Faixa principal da Mega-Sena 2.822 não teve ganhadores

Já no prêmio principal, que paga os apostadores que acertam as seis dezenas, nenhum acerto foi registrado. Com isso, o valor da Mega-Sena acumulou e está estimado em R$ 10 milhões para o próximo sorteio.

