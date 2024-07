Mega-Sena acumulada: relembre os maiores prêmios sorteados em concursos regulares

A- A+

O prêmio da Mega-Sena acumulou mais uma vez, e o valor estimado pela Caixa Econômica Federal para o sorteio que acontece nesta terça-feira é de R$ 120 milhões, um dos mais altos do ano.



O prêmio está acumulado há oito sorteios. Em março, uma aposta de Goiânia acertou sozinha as seis dezenas e levou o maior prêmio de 2024: R$ 206,4 milhões.

O primeiro sorteio da Mega-Sena aconteceu em março de 1996. Desde então, o maior prêmio já sorteado no histórico de concursos regulares foi de R$ 317,8 milhões, em 1º de outubro de 2022. Já o prêmio sorteado em março deste ano foi o quarto maior da história.





Veja os dez maiores prêmios sorteados abaixo:

Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54

Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

Concurso 2.696 (05/03/ 2024) — R$ 206.475.189,75

Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 1189.381.872,36

Concurso 2.562 (08/02/2023) — R$ 152.807.887,3

Concurso 1.655 (22/11/2014) — R$ 135.315.118,96

Concurso 2.548 (14/12/2022) — R$ 134.811.174,29

Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria.

O palpite mínimo custa R$ 5,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Como faço para participar do próximo sorteio da Mega-Sena?

Você precisa fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 19h do dia do sorteio.

Quanto custa apostar na Mega-Sena?

Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 5, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 35.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Veja também

INTERNET Mudança no algoritmo do Google impacta proprietários de pequenas empresas online