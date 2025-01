Mercado imobiliário: ampliação das áreas de lazer é uma das tendências para o setor em 2025

A- A+

O mercado imobiliário tem vivido um período de mudanças profundas nos últimos anos, especialmente quando se trata das expectativas dos consumidores em relação às áreas de lazer e convivência nos condomínios. Pensando nisso, as construtoras têm investido em áreas que vão além do convencional, buscando garantir a relevância em um mercado aquecido no Estado de Pernambuco.

De acordo com a Associação de Empresas Imobiliárias de Pernambuco (Ademi/PE), as vendas dos imóveis localizados na cidade do Recife e em alguns bairros de Jaboatão dos Guararapes apresentaram crescimento de aproximadamente 97% em abril do ano passado. Além do desempenho positivo mostrado nos últimos anos, a expectativa para o setor é de crescimento contínuo em 2025.

Ainda segundo o levantamento da Ademi-PE, a faixa de preço dos imóveis que se destacaram no ano passado foi superior a R$ 350 mil, uma oferta que já inclui condomínios com áreas de lazer diferenciadas, revelando o potencial do novo modelo de negócios para os próximos anos.

“Cada vez mais os empreendimentos estão oferecendo opções de lazer que acomodam o estilo de vida mais moderno. Por exemplo, o coworking tem ganhado força, pois muitas pessoas precisam de um espaço fora de casa para se concentrar. Áreas voltadas para itens de beleza, espaços gamers para os jovens, e outros atrativos conseguem despertar o interesse de diferentes tipos de famílias”, afirmou o presidente da Ademi/PE, Rafael Tenório.

Comportamento

O CEO da Argic Incorporação e Construção, Ricardo Moreira, explica que a faixa etária entre 25 e 40 anos é o principal público-alvo desse novo modelo de moradia, uma vez que as pessoas nessa faixa etária sentem mais os benefícios dessas opções, pois já iniciaram sua vida de trabalho e consumo alinhadas a essa tendência.

“Com a evolução do modo de vida e de trabalho, surgiu uma demanda além dos tradicionais itens de lazer. Agora, há uma procura por conveniência, como coworking, self-market, delivery-room, e também por itens voltados aos pets – que já eram uma tendência antes de 2020, mas que com a pandemia foi acelerada de forma exponencial”, afirmou.

No entanto, a busca por mais conforto e opções de lazer não é um fenômeno exclusivo das novas gerações. Moreira lembra que a procura por espaços que oferecem áreas de lazer começou a se intensificar há cerca de 15 anos, quando o mercado de incorporação passou a responder a essa demanda, oferecendo prédios com piscina, academia, salão de festas e jogos.

Ainda assim, a maneira como as novas gerações compram, trabalham e vivem reflete diretamente na formatação dos produtos imobiliários. Exemplos disso são o regime de trabalho em home-office ou híbrido, que criou a necessidade de espaços de coworking, e a prática de exercícios físicos, que fez com que as academias nos empreendimentos aumentassem de tamanho e os equipamentos se tornassem mais sofisticados.

“Esse movimento é claramente observado pela construtora, que percebe a faixa etária entre 25 e 40 anos como o público-alvo desses empreendimentos, já que são pessoas que iniciaram sua trajetória de trabalho e consumo inseridas nessa realidade”, afirmou Moreira.

Construtora

Um exemplo de empreendimento que responde às necessidades contemporâneas do mercado é o condomínio Vivenza. Localizado na Zona Norte do Recife, o Vivenza, da Argic Incorporação e Construção, contará com mais de 20 áreas de lazer. Para a construtora, o objetivo é redefinir o conceito de moradia acessível, oferecendo conforto e modernidade.

Além de piscina, academia, campo de jogos infantil, playground, pista de cooper, bicicletário, espaço gourmet e salão de festas, o Vivenza contará com ambientes de conveniência para facilitar o dia a dia do morador, como lavanderia, pet wash, self-market, sala de reunião e coworking.

Os apartamentos terão opções de plantas de dois e três quartos, com metragem de 48m² a 57m², todos com dois banheiros e uma suíte. Com ambientes foram projetados para oferecer o máximo em conforto, as plantas também são flexíveis para se às preferências e ao estilo de vida dos moradores.

