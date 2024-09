Ministro Silvio Costa Filho inaugura reforma do Aeroporto de Petrolina, nesta sexta-feira (6)

A- A+

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, inaugura nesta sexta-feira (6) a reforma e ampliação do Aeroporto de Petrolina, no Sertão do São Francisco.

O trabalho de conclusão das obras da Fase1-B será apresentado em cerimônia com a presença de autoridades locais e nacionais, como o secretário de Aviação Civil, Tomé Franca, e representantes da CCR Aeroportos.

Melhorias

O aeroporto recebeu um investimento de R$ 56 milhões em melhorias, que geraram 341 empregos diretos.

Entre as intervenções de reforma e ampliação, foram realizadas a execução de instalações elétricas no Terminal de Passageiros; a implantação de Estação de Tratamento de Esgoto; e a ampliação da profundidade do pátio de aeronaves.

Também a adequação da sinalização de pátio para 6 posições C; a implantação de PAPI (Sistema de Ajuda Visual à Navegação Aérea) na cabeceira 31; a Drenagem, iluminação e sinalização da pista de pouso e decolagem.

Para os passageiros, chamará atenção a nova sala de embarque, que agora tem 1.185m² e é quase o dobro do tamanho da anterior. A área passa a contar com três portões de embarque e um novo canal de inspeção com capacidade para três equipamentos de raio-x.

Este é o segundo aeroporto mais movimentado do Estado, atendendo, também, as populações de municípios do Norte da Bahia e do Sul do Piauí.

De acordo com Silvio Costa Filho, um equipamento indispensável para a economia.

“Petrolina é uma cidade muito importante para o desenvolvimento do Sertão do São Francisco e todo estado de Pernambuco, sobretudo, pela sua economia forte, que movimenta a região. O que vem criando cada vez mais oportunidades para geração de emprego e renda para a cidade e todo São Francisco. Sob a liderança do presidente Lula, temos feito entregas fundamentais nesse sentido em Pernambuco, como a do Aeroporto do Recife. Também já asseguramos recursos para a obra de Caruaru, em parceria com o Governo do Estado, e Serra Talhada, que já está em fase de execução”, resumiu.

