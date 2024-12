Moedas globais: dólar opera sem sinal único, com agenda esvaziada e iene sob pressão por BoJ

A- A+

O dólar operou sem sinal único nesta quarta-feira, 26, recuando ante o euro, mas avançando contra a libra, e, especialmente o iene. O dia contou com liquidez limitada devido aos feriados de final de ano, assim como com uma agenda esvaziada. No caso da moeda japonesa, o ativo segue sob pressão diante das perspectivas de um Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) mantendo uma postura mais acomodatícia que a dos pares. Neste sentido, o destaque da sessão foi a lira turca, que operou em dia de decisão de política monetária do Banco Central da Turquia, que foi a última do ano entre as principais autoridades

O índice DXY, que mede a variação da moeda americana ante uma cesta de pares fortes, fechou em baixa de 0,06%, a 108,129 pontos. Perto das 18h00, o dólar avançava a 157,96 ienes, a libra tinha queda a US$ 1,2528 e o euro avançava a US$ 1,0421.

No noticiário, o número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu 1.000 na semana encerrada em 21 de dezembro, para 219 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho do país hoje. O resultado veio abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, que esperavam 223 mil solicitações. Na visão do Jefferies, para o Federal Reserve (Fed), é claro que os dirigentes estão mais preocupados com a saúde do mercado de trabalho do que no ano passado e no ano anterior. "Não pensamos que os dados desta semana irão mexer com qualquer um deles, mas mais impressões em linha com o tom dos dados desta semana podem motivar os dovish do Comitê a falarem", avalia.

O presidente do BoJ, Kazuo Ueda, expressou maior confiança de que a meta de inflação estável em 2% apoiada por avanço dos salários está dentro do alcance, mas não deu indicações de quão perto a instituição está de voltar a elevar sua taxa básica de juros. "O banco julga que o cumprimento sustentável e estável da meta de estabilidade de preços em 2% está à vista agora", disse Ueda, em discurso na quarta-feira (25) de Natal, durante reunião da maior federação empresarial japonesa, conhecida como Keidanren.

O Banco Central da Turquia cortou sua taxa básica de juros em 2,5 pontos porcentuais, a 47,50%. Segundo a autoridade monetária, sua rígida postura monetária está derrubando a tendência subjacente da inflação mensal e fortalecendo o processo de desinflação. A projeção do BC turco é de levar a inflação para a meta de 5% no médio prazo. O dólar chegou a avançar com mais ímpeto ante ao ativo, mas terminou o dia com uma leve valorização, a 35,1605 liras.



