MERCADO AUTOMOTIVO Montadoras japonesas reconhecem falhas em testes de segurança após abertura de investigação As autoridades japonesas disseram às empresas que conduzissem investigações sobre a sua conformidade com as normas nacionais de segurança e

A Toyota Motor, a Honda Motor e outras principais montadoras japonesas disseram na segunda-feira (3) que investigações internas descobriram que haviam manipulado testes de veículos em dezenas de modelos ao longo da última década.

A Toyota afirmou que não conseguiu reunir dados adequados ao realizar testes de segurança de pedestres e ocupantes para três modelos, incluindo seu popular veículo utilitário esportivo Yaris Cross. Honda e Mazda Motor disseram ter identificado problemas relacionados aos testes de vários modelos também.

As montadoras, que foram instruídas pelo governo japonês a abrir as investigações, afirmaram que as falhas nos testes não afetariam o desempenho ou a segurança de seus veículos e que os clientes poderiam continuar a usá-los normalmente. Ainda assim, a Toyota disse que interromperia temporariamente os envios de três dos modelos afetados que produz no Japão. A Mazda disse que suspenderia as vendas de dois modelos japoneses.

Os problemas nos testes revelados na segunda-feira pela Toyota, Honda e Mazda foram realizados no Japão para atender aos padrões de certificação do governo japonês. Os veículos em questão foram vendidos no Japão.

A Suzuki Motor e a Yamaha Motor também disseram na segunda-feira que encontraram testes inadequados no passado.

As divulgações da Toyota e outras acrescentam-se a uma lista crescente de problemas de testes e certificação que as montadoras japonesas têm enfrentado nos últimos meses — questões que preocupam as pessoas do setor e que poderiam afetar a percepção dos consumidores sobre a qualidade dos carros japoneses.

Em dezembro, uma investigação interna em uma subsidiária da Toyota, a Daihatsu Motor, revelou que a maioria de seus veículos não havia passado por testes adequados de segurança em colisões. No mês seguinte, outra unidade da Toyota suspendeu todos os envios de motores após uma investigação revelar que havia falsificado dados sobre a potência do motor.

Em janeiro, o ministério dos transportes do Japão respondeu instruindo 85 empresas, incluindo fabricantes de carros e componentes, a examinar quaisquer problemas que possam ter ocorrido durante seus processos de teste.

"Dado que a segurança e o desempenho dos veículos não são afetados, esta última revelação não é extremamente crítica para as empresas envolvidas", disse Satoru Aoyama, diretor sênior da Fitch Ratings.

Mas, segundo Aoyama, "há muito tempo existe uma percepção da superioridade na fabricação e qualidade dos produtos japoneses e, com esses casos de fraude aparecendo repetidamente, a percepção pode estar começando a mudar".

Além dos problemas que a Toyota encontrou envolvendo três modelos atuais, ela também descobriu erros em testes de colisão e outros testes para quatro modelos que havia descontinuado.

Em resposta às revelações anteriores de falsificação de dados e problemas de teste na Toyota e em empresas afiliadas, o presidente da Toyota, Akio Toyoda, disse que assumiria a responsabilidade por reverter a situação do grupo.

Em uma coletiva de imprensa na segunda-feira, Toyoda se curvou e pediu desculpas aos clientes.

"Esses atos abalam a própria base do sistema de verificação", disse Toyoda. "Eles nunca deveriam ter sido cometidos."

Toyoda disse que estava trabalhando com empresas do grupo Toyota para identificar problemas nos processos de certificação interna e estruturas de trabalho, e havia feito várias visitas aos locais de trabalho pessoalmente. "Vamos realizar melhorias concretas", disse ele.

O ministério dos transportes do Japão disse que faria uma inspeção no local na sede da Toyota na terça-feira para acompanhar as últimas revelações.

