A- A+

Justiça Moraes estipula multa de R$ 50 mil para quem tentar usar X enquanto estiver suspenso no Brasil Ministro determinou bloqueio da rede social no país após uma série de descumprimentos judiciais

Na decisão que determinou a suspensão da rede social X no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), estipulou uma multa de R$ 50 mil para quem tentar usar X enquanto estiver suspenso no Brasil.

A aplicação da multa, segundo a determinação de Moraes, será feita a pessoas físicas e jurídicas "que incorrerem em condutas no sentido de utilização de subterfúgios tecnológicos para continuidade das comunicações ocorridas pelo “X”, tal como o uso de VPN (‘virtual private network’), sem prejuízo das demais sanções civis e criminais, na forma da lei".

Veja também

SETOR PÚBLICO Haddad: déficit anunciado do Governo Central em julho está em linha com metas do ano