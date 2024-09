A- A+

TECNOLOGIA Mudanças no WhatsApp: canais passarão a ser organizados por categorias para facilitar navegação De acordo com a plataforma, 500 milhões de usuários utilizam os canais mensalmente para se informar em todo o mundo

Os canais do WhatsApp passarão a ser organizados por categorias, como Pessoas, Organizações, Estilo de Vida, Esportes, Entretenimento, Negócios e Notícias. Objetivo da mudança é facilitar navegação.

Atualmente, 500 milhões de usuários em todo o mundo utilizam os canais do WhatsApp mensalmente para se informar sobre assuntos de interesse e seguir canais locais, como NBA Brasil, Conmebol Libertadores BR, Unicef Brasil, Anitta, Flora Gil e Gerando Falcões, informou a plataforma.

De acordo com o WhatsApp, essa nova ferramenta oferece uma forma simples de navegar e descobrir canais relevantes.

Para acessar as categorias, o usuário deve ir à guia de "atualizações" e selecionar "explorar" para visualizar as opções disponíveis no diretório.

