Neoenergia Neoenergia Pernambuco solicita atualização cadastral Com os dados atualizados, os clientes terão mais chances de participar de campanhas promovidas pela Neoenergia ao longo do ano

Neoenergia Pernambuco convoca os mais de 4 milhões de clientes distribuídos em todo o Estado para realizarem a atualização dos dados cadastrais. A alteração poderá ser feita por meio do QR Code localizado no verso da conta de energia ou no site oficial da companhia.

Ao fazer a leitura do QR Code impresso na fatura, o cliente será redirecionado para o preenchimento dos campos com nome completo, telefone, endereço e outros. Os dados serão coletados através de uma Cloud Page, ambiente seguro que possui endereços distintos para cada unidade do grupo Neoenergia.

A distribuidora ressalta a importância de atualizar as informações para que o cliente seja prontamente comunicado em caso de desligamento programado, inspeções de segurança na rede elétrica e campanhas promocionais.

Além disso, os dados corretos possibilitam o acesso às plataformas digitais para emissão de segunda via da fatura e solicitação de serviços diversos como consultar e negociar débitos, pedidos de ligação de energia, por exemplo.

O cadastro atualizado permite também que haja o cadastro proativo do benefício Tarifa Social de Energia Elétrica (quando o cliente atender aos critérios exigidos pelo governo federal).

Os clientes das demais distribuidoras do grupo – Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Brasília (DF) e Neoenergia Elektro (SP/MS) também devem realizar a atualização cadastral acessando os sites das suas respectivas distribuidoras.

