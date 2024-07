A- A+

CONTEÚDO DE MARCA Logística reversa ganha destaque na Multimodal Nordeste Porto de Suape, um dos patrocinadores do evento, apresenta exemplos de soluções e processos estruturados com capacitações e acordos setoriais

A crescente adoção de práticas de logística reversa e economia circular ganham um impulso no Nordeste com iniciativas cada vez mais frequentes entre empresas e organizações que reconhecem a importância de fechar o ciclo de vida dos produtos e materiais. O assunto é considerado uma prioridade, pois provoca a redução dos impactos ambientais e contribui para a promoção da sustentabilidade. Ter processos adequados também para o retorno de embalagens e produtos utilizados durante o transporte deve ser uma preocupação permanente de quem atua no setor. Todos esses assuntos serão abordados durante a Multimodal Nordeste 2024, feira que tem sua estreia e já nasce para atender a demanda do setor por eventos que possam discutir o futuro do segmento de logística e industrial em todo o Norte e Nordeste.

De acordo com o sócio diretor da Multimodal Nordeste, Domênico Carneiro, a logística reversa refere-se ao processo de coleta, transporte, recuperação e disposição final de produtos usados, visando sua reintegração ao ciclo produtivo, descarte adequado e também retorno de objetos ao produtor. “No Nordeste, diversas empresas têm implementado sistemas eficientes de logística reversa, contribuindo para a redução de resíduos e a conservação de recursos naturais. Além disso, vale salientar que a logística reversa contempla também os produtos que são recusados pelo cliente e precisam retornar, assim como embalagens retornáveis e até mesmo outros objetos utilizados durante o transporte. Por isso, é importante sempre ter uma equipe capacitada, treinada e processos adequados para girar toda essa engrenagem”, explica.

O Porto de Suape, que também participará da Multimodal Nordeste, estabeleceu um compromisso com investimentos concretos em prol da Agenda ESG (sigla em inglês para gestão ambiental, social e de governança). “No biênio 2022/2023, foram investidos cerca de R$ 22 milhões nos projetos socioambientais da estatal”, assegura o diretor de Sustentabilidade do Porto de Suape, Carlos Cavalcanti. De acordo com o gestor, Pernambuco já avançou bastante em logística reversa com uma série de acordos setoriais estabelecidos entre empresas e o governo federal, resultando em processos de melhoria contínua, com operações cada vez mais estruturadas em que se destacam os segmentos de eletro e eletrônico, embalagens de agrotóxicos e de produtos farmacêuticos.

“Especialmente, podemos destacar que Suape investiu recursos próprios em projeto de logística reversa de eletro e eletrônicos, em parceria com o Grupo Reeecicle, quando equipamentos obsoletos foram transformados em novos, com a capacitação de duas turmas com 90 jovens dos municípios do Cabo de Santo Agostinho e de Ipojuca. Outra ação positiva da estatal é o Programa de Pedagogia Ambiental, premiado internacionalmente em 2023, num processo de formação continuada, que já qualificou mais de cinco mil jovens desde 2015, abordando temas como logística reversa, reciclagem e mudanças climáticas”, comenta.

As empresas do complexo também recebem o projeto Tô na Feira com produtos da agricultura familiar orgânica. Além disso, agora no segundo semestre, a Petrobras, por meio da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), em parceria com o Senai e os institutos federais realizarão a qualificação de cerca de quatro mil jovens do entorno da refinaria, com foco no setor de óleo e gás, nível básico e técnico. “Essa preocupação com a formação e qualificação das pessoas, jovens e mulheres, contribui para a empregabilidade e está vinculada à agenda ESG do Complexo Industrial e Portuário de Suape, que promove o meio ambiente, o social e a governança, dentro do esforço das empresas com o entorno. É a Agenda ESG se materializando”, completa.

As empresas no Nordeste têm adotado essas práticas circulares, como o reaproveitamento de resíduos industriais como matéria-prima para novos produtos ou a criação de sistemas de compartilhamento de recursos. E a Multimodal Nordeste, que terá sua primeira edição no Recife Expo Center de 6 a 8 de agosto, será um espaço importante para discutir e promover essas práticas. O evento reunirá especialistas e empresários do setor de logística e infraestrutura, oferecendo oportunidades para a troca de conhecimentos e experiências sobre como a logística reversa e a economia circular podem ser efetivamente implementadas na região.

“Com a crescente conscientização sobre a importância da sustentabilidade e da responsabilidade ambiental, a expectativa é que mais empresas no Nordeste adotem práticas de logística reversa e economia circular, não apenas como uma obrigação legal, mas como uma oportunidade para inovar e liderar mudanças positivas em suas indústrias. O público terá durante a Multimodal Nordeste a chance de conversar com os expositores sobre as suas recentes iniciativas neste quesito, além é claro de ser uma excelente oportunidade para novos negócios”, reforça Carol Baía, diretora da Insight Feiras e Negócios, realizadora da feira.

Profissionais do setor que queiram se atualizar sobre esse e outros temas podem conferir a Multimodal Nordeste 2024 que já está com credenciamento aberto no site https://multimodalnordeste.com.br . A feira acontecerá no Pavilhão Sul do Recife Expo Center com a participação de mais de 80 marcas e uma expectativa de movimentação econômica superior a R$ 250 milhões. Nos três dias de evento, são esperadas aproximadamente 5 mil pessoas, entre especialistas, empresários e autoridades para discutir as tendências e desafios da logística multimodal na região.

O evento tem o patrocínio do Complexo Industrial Portuário de Suape, da NEQ Empilhadeiras, apoio da Mais Vida Cobertura Médica e Travelex Bank, além do apoio institucional da Associação Nordestina de Logística (Anelog), da Associação Comercial de Pernambuco (ACP), da Rede CIN e as federações FIEPE, FIEA, FIEPB, FIEPI, FIERN e FIEB.

LOCAL - O Recife Expo Center está sendo erguido em uma área total de 7 mil m². Terá um pavilhão com 4.100 m², um auditório para 1.500 pessoas e dez salas multifuncionais com capacidade de 100 até 190 pessoas. Acompanhe as redes sociais e fique por dentro das atualizações do Recife Expo Center (@recifeexpocenter) e o site www.recifeexpocenter.com.br

