Caged Nordeste gerou 19,5% dos empregos formais do país em 2024 Setores de serviços e comércio lideraram a criação de postos de trabalho na região, que ficou atrás apenas do Sudeste

O Nordeste registrou um saldo positivo de 330.901 empregos formais em 2024, representando 19,5% do total de postos de trabalho criados no Brasil ao longo do ano. A média mensal foi de cerca de 27,5 mil novas vagas líquidas. A região ficou atrás apenas do Sudeste, que concentrou aproximadamente 46% das contratações no período. Os dados são da Coordenação de Avaliação e Estudos da Sudene, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira (30).

Entre os estados nordestinos, a Bahia liderou a geração de empregos, com um saldo de 84.726 novas vagas, seguida por Pernambuco (62.233) e Ceará (56.231), que juntos responderam por 61,4% das contratações formais da região. Na sequência, aparecem Rio Grande do Norte (34.294), Paraíba (27.614), Alagoas (20.363), Maranhão (16.327), Sergipe (15.729) e Piauí (13.384).

Os setores de serviços e comércio foram os principais responsáveis pela criação de empregos na região. O setor de serviços gerou cerca de 53% dos postos de trabalho formais no Nordeste em 2024, enquanto o comércio respondeu por aproximadamente 24%. A indústria representou quase 15% das novas vagas, seguida pela construção civil, com cerca de 6%, e pelo setor agropecuário, que somou aproximadamente 2% dos empregos gerados.

Em termos proporcionais dentro de cada estado, o comércio teve destaque no Maranhão, Piauí e Sergipe, onde respondeu por 40%, 36% e 30% das contratações, respectivamente. No setor de serviços, os maiores percentuais foram registrados no Piauí (63%), na Bahia (60%) e em Pernambuco (57%). Já a indústria teve maior participação na geração de empregos no Ceará (22,8%), seguido por Alagoas (15,7%), Maranhão (14,9%), Piauí (14,2%) e Bahia (14,1%).

O setor agropecuário representou uma fatia menor das contratações, com destaque para o Piauí, onde 6% dos novos postos de trabalho formais foram criados nessa área. Em contrapartida, Alagoas, Sergipe e Paraíba apresentaram saldo negativo no setor.

No mês de dezembro, a região registrou um saldo negativo de 53.927 postos de trabalho, representando 10% do total de 535.547 vagas encerradas no país no período. O Nordeste teve o segundo menor percentual de fechamento de empregos, ficando à frente apenas do Norte, que respondeu por 4,3% do saldo negativo nacional. O economista Miguel Vieira de Araújo, da Sudene, explicou que o resultado acompanha um padrão sazonal. “Historicamente, dezembro apresenta saldo negativo devido aos ajustes realizados após as festas de final de ano. Esse comportamento foi observado em todas as unidades da federação”, afirmou.

