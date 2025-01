A- A+

Emprego Caged: Recife tem aumento de 3,78% em abertura de postos de trabalho em 2024 A Capital Pernambucana fechou o ano de 2024 com saldo positivo de 20.391 empregos com carteira assinada criados

Dados do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (CAGED), divulgado nesta quinta-feira (30), mostram que a Recife registrou crescimento de 3,78% na abertura de postos de trabalho em comparação com 2023, resultado acima da média nacional, que foi de 3,72%.

Setores

Em 2024, Recife registrou 225.210 empregos formais e 204.819 desligamentos, encerrando o ano com um saldo ativo de 560.426 vínculos de trabalho. O setor de Serviços liderou as contratações, respondendo por mais da metade das admissões, com 140.517 novos empregos. Em seguida, vieram o Comércio, com 46.440 vínculos, a Construção, com 25.545 postos de trabalho, a Indústria, com 12.527, e a Agropecuária, com 181 empregos.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife, Carlos Andrade Lima, esse resultado aponta Recife como “um potencial de geração de renda e emprego formal e reafirmando a posição municipal como relevante motor da economia da região Nordeste”, disse.

“O trabalho que vem sendo feito pela Prefeitura do Recife na gestão do prefeito João Campos, na atração de novos negócios, desburocratização de processos, se vê refletido nesses números e vamos dar continuidade para fortalecer essas relações e ampliar as possibilidades de infraestruturas necessárias para que novos negócios se estabeleçam no nosso território”, destacou Andrade Lima.



