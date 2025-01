A- A+

VIAGEM Nova temporada da série 'The White Lotus' já está impulsionando o turismo na Tailândia Número de visitantes aumentou tanto no Havaí como na Sicília, cenários das temporadas 1 e 2 a série da HBO

As duas primeiras temporadas de 'The White Lotus' não apenas destacaram o Havaí e a Sicília, mas também transformaram as unidades locais da rede de hotéis Four Seasons em ícones da cultura pop e consolidaram esses destinos como bastiões do turismo de luxo. Agora, é a vez da Tailândia.

Antes da estreia da terceira temporada da série da HBO, em 16 de fevereiro, autoridades de turismo tailandesas, hoteleiros e agentes de viagens estão se preparando para um aumento no número de visitantes.

— Acredito que houve um aumento de mais de 20% no número de visitantes no Havaí e na Sicília, com base nas temporadas 1 e 2 — diz Chompu Marusachot, diretora do escritório de Nova York da Autoridade de Turismo da Tailândia. — Só posso esperar que o impulso seja o mesmo para a Tailândia.

Chompu pode se surpreender positivamente. Com alguns detalhes já vazados sobre a nova temporada — como o fato de que foi filmada em vários locais e hotéis pelo país, em vez de ter uma única base principal — alguns fãs já começaram a alinhar seus planos de viagem com os cenários esperados da série.

E o aumento no turismo provavelmente virá de grandes gastadores, já que hotéis destacados, como o Four Seasons Koh Samui, cobram diárias que podem ultrapassar US$ 1.200 (R$ 7.070), mesmo durante a temporada de monções.

A agência de viagens Fora já está percebendo um aumento na demanda pelo “país do sorriso”.

— Recentemente, um casal de novos clientes veio até mim e disse: 'Ouvimos dizer que White Lotus será ambientado na Tailândia na próxima temporada. Você pode nos reservar no mesmo resort antes que fique muito popular?' — contou Rabia Malik, consultora da empresa.



— Eu planejei toda a viagem deles em torno do Four Seasons Koh Samui, e eles estão super animados para ir para lá nas próximas semanas.

Resort na Tailândia

Mas o impacto vai além dos hotéis apresentados: o país como um todo também se beneficia. Em janeiro, as reservas para a Tailândia feitas pela Fora aumentaram 312% em comparação com o mesmo mês de 2024.

Esse número está alinhado com os aumentos observados em outros destinos de White Lotus; em 2024, a operadora de luxo Black Tomato disse à Bloomberg que suas vendas para a Sicília triplicaram após o fim da segunda temporada.

Mesmo que as expectativas da diretora de turismo Chompu sejam mais modestas, o aumento de 20% que ela espera já seria suficiente para levar a Tailândia de volta aos níveis de turismo pré-pandemia.

Estima-se que 35,5 milhões de turistas visitaram o país em 2024, um aumento em relação aos 28,2 milhões de 2023, segundo dados provisórios do Ministério de Turismo e Esportes da Tailândia, mas ainda abaixo dos quase 40 milhões de chegadas de 2019.



A maior parte desse crescimento viria do mercado americano — o principal público da sátira social premiada com o Emmy — apesar da falta de voos diretos dos EUA para a Tailândia.



Como nas outras temporadas da série de comédia de Mike White, os oito episódios da terceira temporada acompanharão as aventuras e desventuras de hóspedes ricos que levam os funcionários dos resorts cinco estrelas ao limite. O elenco inclui Leslie Bibb, Carrie Coon, Jason Isaacs, Lalisa Manobal e Natasha Rothwell.

Embora funcionários de diferentes hotéis clássicos da Tailândia tenham revelado, anonimamente, a participação de seus estabelecimentos na série — incluindo o Mandarin Oriental Bangkok e o Anantara Mai Khao Phuket Villas —, a rede Four Seasons Hotels and Resorts, com sede em Toronto, firmou uma parceria exclusiva de marketing com a HBO, garantindo o direito de se promover como a versão real da fictícia marca White Lotus.

Ainda assim, funcionários do Mandarin Oriental e da Anantara — que falaram à Bloomberg sob anonimato devido a acordos de confidencialidade com a HBO — disseram esperar que também se beneficiem do alcance da série, mesmo que estejam contratualmente proibidos de discutir abertamente seu papel como locações de filmagem.

A marca de resorts de luxo tailandesa Anantara, em particular, vê a série como uma forma essencial de exposição para o mercado americano em um momento de crescimento da marca, que abriu nove novos hotéis na Europa no último ano.

No trailer da terceira temporada, a entrada do lobby do resort Anantara Mai Khao aparece claramente como o spa de White Lotus; um funcionário acrescentou que três hotéis da rede em Koh Samui também foram usados como locações da série.



A Anantara espera um aumento de 20% nos negócios, alinhado com as previsões da Autoridade de Turismo da Tailândia.

Chompu também tem esperanças para os viajantes domésticos e regionais. Segundo ela, uma estrela específica do elenco da terceira temporada pode impulsionar esse público: a estrela do K-pop Lalisa “Lisa” Manobal, integrante do popular grupo feminino sul-coreano Blackpink.

— A conexão dela com a Tailândia aumentou ainda mais o interesse na série , diz Chompu. — O burburinho sobre White Lotus na Tailândia é muito real por causa da Lisa.

