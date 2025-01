Novo parque aquático na Praia dos Carneiros entra na reta final e deve abrir neste verão

A- A+

A contagem regressiva para a inauguração do Acquaventura, o mais novo e moderno parque aquático do Brasil, está em curso. Localizado na paradisíaca Praia de Carneiros, em Tamandaré, Litoral Sul de Pernambuco, o empreendimento da Gramado Parks está na fase final das obras, com mais de 90% da estrutura concluída.

A etapa atual foca nos testes e acabamentos, garantindo que todas as instalações atendam aos padrões de qualidade e segurança.

Com uma área de mais de 55 mil m², o parque promete uma experiência aquática única, contando com a primeira montanha-russa aquática do país, uma piscina gigante de 3,6 mil m² com bar molhado e hidromassagem, um rio de corredeiras de 480 metros e toboáguas para diferentes níveis de adrenalina.

Além disso, as crianças contarão com uma área infantil completa, com playgrounds aquáticos e espaços de recreação. Restaurantes temáticos também fazem parte da proposta, enriquecendo a experiência gastronômica dos visitantes.

Impacto na economia local

Além de proporcionar lazer e diversão, o Acquaventura deve impulsionar a economia da região. Com um investimento de R$ 140 milhões, a Gramado Parks também revitalizou a orla da Praia de Tamandaré e os quiosques locais, beneficiando tanto moradores quanto turistas. O parque deve gerar cerca de 180 empregos diretos e 540 indiretos, movimentando o setor de comércio, restaurantes e hotelaria.

Para Ronaldo Costa Beber, CEO da Gramado Parks, o projeto vai além do entretenimento.

“Estamos muito orgulhosos do que o Acquaventura já representa para Tamandaré e Pernambuco. Não se trata apenas de um parque aquático, mas de uma experiência completa que valoriza a cultura local, a natureza e o lazer. Nosso objetivo é criar memórias inesquecíveis para os visitantes e transformar o turismo na região”, destacou.

Já para o presidente da Empetur, Eduardo Loyo, o empreendimento é um marco para o turismo no estado.

“Tenho certeza que este novo destino vai desenvolver bastante não só Tamandaré, mas toda a região. Será um atrativo para o turista passar mais tempo em Pernambuco”, afirmou. “A gente reconhece e admira a competência do Gramado Parks, que é uma referência nacional. Ter esta empresa em nosso estado é motivo de muito orgulho”, concluiu.

