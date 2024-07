A- A+

Novotel Recife Marina: um novo marco para o turismo de lazer e negócios na Capital pernambucana Início do Novotel Recife Marina abre série de inaugurações do Porto Novo Recife

Com o intuito de movimentar o Centro da Capital pernambucana e fomentar o turismo de lazer e negócios, será inaugurado, na tarde desta segunda-feira (1º), o Novotel Recife Marina, que fica localizado às margens do Rio Capibaribe, na altura do Cais de Santa Rita, na área central da Cidade.

A abertura do empreendimento também dá o pontapé inicial para a inauguração do complexo Porto Novo Recife, que inclui a Recife Marina e o Recife Expo Center (centro de convenções), que já está em fase de acabamento.

As operações do Novotel começam no dia próximo dia 29, formando uma estrutura multiuso voltada para desenvolver ainda mais a economia da cidade.

O Porto Novo realizou um investimento total de R$ 280 milhões na construção de todo o Complexo, dos quais R$ 200 milhões foram no Novotel Recife Marina e outros R$ 80 milhões para o Recife Expo Center.

Estrutura

Operado pela gestora ATRIO Hotel Management, o Novotel é classificado como quatro estrelas, tem arquitetura assinada por Jerônimo Cunha Lima e impressiona pela imponência, ousadia e elegância. São 300 apartamentos, incluindo 20 suítes.

Com inclinação de 59 graus, esquadrias e revestimentos de vidro importados, o empreendimento dispõe de cinco pavimentos, no total, dos quais, quatro são de apartamentos. No comprimento, equivale a uma edificação vertical de 48 andares

Tendo capacidade para até 200 embarcações, a marina oferecerá não apenas infraestrutura para atracação, mas também lojas de produtos e serviços náuticos.

O acesso às embarcações será facilitado, independentemente do nível da maré, a partir de uma estrutura formada por flutuantes que utiliza alumínio e madeira sintética.

Atrativos para prolongar estadia

Para o gerente-geral do Novotel, Gustavo Alves, o lançamento do equipamento traz à luz a proposta que a marca tem procurado fazer de se reposicionar no mercado, com foco no público corporativo, que já é consolidado.

A intenção é fazer com que essas pessoas usufruam dos serviços não apenas nos dias e horário de trabalho, mas também durante a folga.

“Também tem a proposta de atrair o lazer. Se alguém vem a trabalho, durante a semana, vai poder esticar o final de semana com a família no hotel. Além de ter uma estrutura corporativa, com sala de reunião, bares e quartos com wi-fi, também há espaços de lazer muito interessante, como academia, spa, piscina, bar, três restaurantes, além de um rooftop com uma piscina de borda infinita, com vista privilegiada e incrível”, argumenta ele.

Centro de convenções do Recife

Segundo o sócio investidor do Complexo Porto Novo Recife, Romero Maranhão Filho, o Recife Expo Center deve ser inaugurado em 6 de agosto, com a estreia da feira Multimodal Nordeste 2024, de 6 a 8 de agosto, das 14h às 20h.

“A feira acontecerá no Pavilhão Sul do Recife Expo Center, em uma área de 2.100 m², com a participação de mais de 80 marcas e uma expectativa de movimentação econômica superior a R$ 150 milhões. Nos três dias de evento, são esperadas aproximadamente 4 mil pessoas, entre especialistas, empresários e autoridades para discutir as tendências e desafios da logística multimodal na região”, destaca Romero.

Veja projeções do Recife Expo Center

Fachada do Recife Expo Center, à noite | Foto: Divulgação

Ainda de acordo com o sócio investidor, a expectativa é positiva, quanto às oportunidades de trabalho. Durante as operações totais do Complexo Porto Novo Recife, devem ser gerados 300 empregos diretos. Mas ele frisa que essa quantidade pode ser ampliada com o passar do tempo.

“Quando contamos com os indiretos, os terceirizados durante a operação de feiras, eventos e convenções, vemos que a quantidade pode crescer. Isso porque entendemos que são equipamentos que irão beneficiar indiretamente toda a cadeia produtiva do turismo, desde os taxistas, motoristas de aplicativo, guias de turismo, agências de receptivo, além de produtores de eventos, equipes de limpeza, segurança, audiovisual, uma infinidade de profissionais que serão impactados com a inauguração e operação do Complexo”, complementa Maranhão.

Pavilhão de feiras do Recife Expo Center | Foto: Divulgação

Outra proposta do empreendimento a ser inaugurado é a de ampliar a movimentação de pessoas pelos pontos do centro do Recife. Os viajantes e hóspedes do Novotel poderão desfrutar de locais marcantes, não somente da área central, mas de toda a Cidade.

Como são 300 apartamentos, somente no Novotel, a diretoria acredita ter uma média de 600 pessoas circulando. Já o centro de convenções pode comportar até 7 mil pessoas, mas, a depender do período, essa quantidade pode aumentar.

“Durante uma visita ao Recife, o navegador Amyr Klink, conhecido pelas expedições marítimas, apontou que onde erguemos a Recife Marina seria o melhor local no Nordeste para uma marina. Ele veio e escolheu esse ponto exato, que tem as condições perfeitas para receber embarcações de tamanhos variados, ideal para uma marina de classe internacional. Além disso, o Recife ainda não possuía um centro de convenções, então, resolvemos criar um novo equipamento nessa área da cidade”, ressalta Romero.

Lançamento de livro na inauguração

Durante a abertura do Novotel Recife Marina, também haverá o lançamento do livro ‘Inspiração Recife’, escrito por Camila e Eduarda Haeckel, que conta, em 312 páginas, a história da Capital pernambucana e expõe um olhar para o futuro.

A obra da Editora Inspiração destaca, ainda, os motores da economia local e exalta as potências que contribuem para o crescimento monetário recifense, com ações das iniciativas pública e privada para mudar a cara do Centro da Cidade. Todo o valor arrecadado com a venda dos livros será destinado a projetos sociais.

A editora Inspiração aderiu, desde o início, ao conceito de copyleft, um movimento que promove a liberdade de uso e distribuição de obras, garantindo que o conhecimento seja acessível a todos.

Diferente do copyright tradicional, que restringe esses direitos, o copyleft permite que os livros possam e devam ser baixados e compartilhados livremente.

As autoras acreditam firmemente que "o conhecimento só tem valor quando compartilhado".

Com essa filosofia, elas abrem mão dos direitos autorais de todas as suas sete publicações, permitindo que toda a população possa se beneficiar do conteúdo dos livros.

Essa abordagem visa democratizar o acesso ao conhecimento, promovendo a educação e a cultura de maneira inclusiva e colaborativa.

Escaneie o Qr Code e baixe o livro "Inspiração Recife"

