Ouro fecha em queda, consolidando nível próximo a recorde histórico, de olho em Fed

O ouro fechou em leve queda nesta terça-feira, 27, depois de operar praticamente estável durante a sessão. Segundo analistas, o metal precioso está consolidando nível próximo a recorde histórico, de olho em perspectivas de flexibilização monetária pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Nesta terça, o ouro para dezembro encerrou em baixa de 0,09%, a US$ 2.552,90 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Na visão do Commerzbank, o movimento do ouro sinaliza uma consolidação, como resultado da recente depreciação do dólar e dos juros dos Treasuries, conforme investidores ampliam expectativas por cortes de juros pelo Fed.

O banco alemão nota que os fluxos de entrada nos ETFs de ouro aumentaram ao longo da última semana para o maior nível em seis meses, enquanto o interesse especulativo segue forte.

Contudo, a maior parte destes catalisadores já está precificada e não há "potencial significativo de alta para o ouro por enquanto", avalia o Commerzbank, o que deve beneficiar outros metais preciosos no curto prazo.

O TD Securities também avalia que a posição de fundos de ouro está "no maior nível já registrado desde a pandemia", limitando o escopo para os preços do metal.

"Essa é uma antítese do posicionamento que impulsionou a trajetória de ganhos do ouro para o nível atual, próximo de recordes históricos, tornando mais iminentes os riscos de baixa nos preços", projeta o banco de investimentos.



