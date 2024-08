Ouro fecha em queda, pressionado por dados dos EUA e recuperação de juros de Treasuries

A- A+

O contrato futuro mais líquido do ouro fechou o pregão em queda, prejudicado nesta sexta-feira, 30, pela recuperação dos rendimentos dos Treasuries, após dados do índice de preços de gastos com consumo (PCE, em inglês) dos Estados Unidos.

O ouro para dezembro fechou em baixa de 1,28%, a US$ 2.527,60 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Segundo a Allegiance Gold, os dados dos EUA se mantiveram estáveis, o que evidenciou uma inflação estável.

Os números também moderaram as esperanças do mercado por um corte maior na taxa de juros em setembro pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), o que cooperou para a queda no preço do metal precioso.

No entanto, a corretora de metais explica que existem fatores, como as tensões geopolíticas, que devem manter o ouro em alta, apesar do recuo visto nesta sexta.



"O ouro pode enfrentar desafios se os bancos centrais reduzirem as compras - embora isso seja improvável no curto prazo - ou se o dólar americano estiver mais forte. No entanto, a demanda contínua sugere uma perspectiva promissora", detalha.

Após a divulgação dos dados, os juros dos Treasuries aceleram a alta, especialmente os de longo prazo, cooperando para o enfraquecimento do metal.

A Capital Economics também sugere que existem diversos fatores que devem manter os preços do ouro em alta nos próximos anos. Porém, de acordo com a instituição, o metal poderia ver seus preços diminuírem "rapidamente" se os riscos geopolíticos diminuírem.

