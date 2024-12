Pacheco diz que pacote fiscal pode ser votado na sexta; orçamento 2025 ficaria para sábado

A- A+

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que parte dos projetos do pacote de corte de gastos do governo deve votado na sexta-feira, em sessão semi-presencial. Ainda que a Câmara dos Deputados aprove as proposta hoje, Pacheco prevê que as discussões se estendam.

A previsão de Pacheco é de que uma sessão do Congresso Nacional precise ser chamada no sábado pela manhã, para votação da Lei Orçamentária Anual (LOA).

— Se eventualmente os três projetos não chegarem a tempo na data de amanhã, que possa ser convocada uma sessão semi-presencial na sexta-feira. Não temos nenhum compromisso de manutenção do texto da Câmara, não há nenhum tipo de acordo neste sentido, vamos discutir os textos — disse Pacheco.

O Orçamento só poderá ser fechado depois de uma definição sobre o novo valor de salário mínimo, presente em um dos projetos do pacote de cortes. Hoje, a previsão é de que salário mínimo no próximo ano seja de R$1528, já o projeto do governo abaixa o valor para R$1518.

O relator da LOA, senador Angelo Coronel (PSD-BA), disse que a consultoria legislativa que o auxilia no parecer pediu pelo menos dois dias para finalizar o texto com os novos números, o que pode arrastar ainda mais a discussão e deixar a LOA para o ano que vem.

