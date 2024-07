A- A+

Apagão Pane global já causa atrasos em voos em aeroportos no Brasil, como Guarulhos e Galeão Dificuldades operacionais com Azul e JetSmart são relatadas por passageiros nos aeroportos internacionais de São Paulo e do Rio de Janeiro

Os efeitos de uma crise cibernética global já alcançam aeroportos no Brasil.

Na manhã desta sexta-feira, no Galeão, no Rio de Janeiro, em Guarulhos, em São Paulo, empresas aéreas enfrentam algumas dificuldades operacionais, resultando em atraso de voos e formação de filas para os passageiros.

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) informou que o problema não afetou o controle de tráfego aéreo no Brasil, impactando pontualmente apenas operações de check-in de algumas companhias aéreas.

A RIOgaleão, concessionária responsável pela operação do aeroporto internacional, afirma que seus sistemas operam normalmente.

Mas informou que sete voos da Azul e um da JetSmart apresentavam atraso por volta das 11h.

A Azul reconheceu, em nota, que a pane global impacta “indiretamente o sistema de reservas e operação na aviação mundial” e, com isso, alguns voos podem sofrer atrasos pontuais.

A recomendação aos passageiros que têm voo marcado para hoje e ainda não tenham feito o check-in cheguem ao aeroporto com maior antecedência e se dirijam ao balcão de atendimento da companhia.

Dificuldades no check-in

Marcos Farias é motorista profissional, mora no Rio de Janeiro e está de férias.

E pretende aproveitar o tempo livre com a mulher em Campina Grande, na Paraíba.

Seu voo com a Azul, no entanto, que deveria decolar 11h, está atrasado e sem nova previsão horário para partida.

— Eu consegui fazer o check-in tranquilamente, mas ao sair do balcão, vi uma operadora informando na fila que o meu voo está atrasado e sem previsão de partida — disse Frias. — Estou sabendo do problema que está acontecendo. Vi que afetaram alguns aplicativos também, mas não tive questões. Redes sociais, banco, tudo funcionando.

Ele acrescentou que foi bem atendido pelo pessoal da Azul, que está operando com check-in manual.

No Aeroporto de Guarulhos, no início da manhã, a psicanalista Marli Sanção, que tinha embarque para Santiago do Chile pela JetSmart marcado para 9h45, relatava já estar há mais de uma hora na fila do check in.

A JetSmart não respondeu até a publicação desta reportagem.

