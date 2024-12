Paulo Nery, em visita à Folha de Pernambuco, anuncia novos voos estratégicos para o Estado

A- A+

O secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Paulo Nery, visitou a Folha de Pernambuco na manhã desta quinta-feira (5), onde foi recebido pelo diretor Executivo do jornal, Paulo Pugliesi; pelo diretor Operacional, José Américo; e a editora-chefe, Leusa Santos.

Nery, que estava acompanhado da equipe técnica da pasta, afirmou que nesta sexta-feira (6) estará no Aeroporto Internacional do Recife Guararapes - Gilberto Freire, em Boa Viagem, Zona Sul da cidade, para fazer o lançamento do voo semanal Recife-Santiago (Chile), pela companhia aérea Latam.

“Na negociação com a Latam entra esse e mais cinco voos (semanais) Guarulhos-Fernando de Noronha, que vai dar um potencializada grande no turismo aqui”, adiantou o secretário, acrescentando que os voos começam em janeiro de 2025, quando as obras do Aeroporto de Fernando de Noronha estarão concluídas.

O secretário listou pelo menos duas questões da maior importância que demonstram o quanto a parceria com a Latan será relevante para incrementar o turismo na ilha.

A primeira é o tíquete do paulista que é o maior, comparado com o de turistas de outros estados; e segunda é o fato de o Aeroporto de Guarulhos tem um hub internacional. “Então, você consegue conectar outros países, outras cidades do mundo com Fernando de Noronha”, complementou.

Quanto ao voo Recife-Santiago, o secretário relevou que, a princípio, a parceria entre o Estado e a Latam iria apenas até março de 2025, mas, graças a um movimento feito pelo presidente da Empresa Pernambucana de Turismo (Empetur), Eduardo Loyo; e o secretário da Fazenda do Estado, Wilson de Paula, conseguiu-se fazer com que o voo permaneça definitivamente.

“Nos estados, é natural que para se trazer voos se negocie ICMS em cima do combustível, e Wilson (de Paula) fez uma negociação em que a gente ampliou (as operações), colocando cinco voos semanais (para Noronha)”, explicou.

Em dezembro, será lançado outro voo direto, desta vez Recife-Assunção (Paraguai). “Eles (os paraguaios) gostam dos pernambucanos, também. Mas o trabalho de fomento do turismo pernambucano pelo secretário não se resume à América do Sul.

Ele participará, também em dezembro, de uma feira de turismo na cidade de Madri, na Espanha, e já vem trabalhando em ações estratégicas para o evento no sentido de atrair mais turistas espanhóis para o Estado.

