PE na Estrada inicia obras nos litorais Sul, Norte e Zona da Mata de Pernambuco

O programa de recuperação de rodovias PE na Estrada, lançado pela governadora Raquel Lyra no mês passado, já está com obras em andamento nas principais regiões de Pernambuco. As frentes de trabalho contemplam os litorais Norte e Sul, além da Zona da Mata Sul, com o objetivo de melhorar a trafegabilidade e a segurança nas principais vias estaduais.

Na Zona da Mata Sul, a recuperação de rodovias como a PE-096, que liga os municípios de Barreiros a Palmares, já está em ritmo acelerado. Outra via que recebe investimentos é a PE-51, também conhecida como a Estrada de Serrambi, além da PE-009, que conecta Nossa Senhora do Ó a Porto de Galinhas, sendo todas essenciais tanto para os moradores quanto para o turismo em Ipojuca.

No litoral Norte de Pernambuco, as obras também estão em andamento. Na PE-001, conhecida como a Estrada do Forte Orange, equipes de trabalhadores iniciaram o processo de instalação de canteiros e realização de serviços topográficos nos quase cinco quilômetros da rodovia. Esses trabalhos são fundamentais para garantir um planejamento seguro e eficiente para a pavimentação e drenagem da via.

Além disso, a PE-031, que liga a BR-101 a Itapissuma, passando pela fábrica da Ypê, já está recebendo terraplanagem em seus quatro quilômetros de extensão. A PE-14, que conecta a BR-101 a Nova Cruz, também iniciou o processo de pavimentação ao longo de seus 9 quilômetros.

De acordo com o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Diogo Bezerra, essas intervenções são cruciais não apenas para o fortalecimento da economia local, especialmente o turismo, mas também para a melhoria da segurança nas rodovias do Estado. “Essas obras fazem parte de um grande esforço para transformar a infraestrutura de transporte de Pernambuco, beneficiando a população e garantindo vias mais seguras para quem circula por elas”, afirmou Bezerra.

