Agricultura Familiar Pequenos produtores terão incentivos do PE Agroecológico Ao todo, serão investidos US$ 62 milhões, sendo US$ 50 milhões provenientes do Banco Mundial e US$12 milhões em contrapartida do Governo do Estado

Agricultores familiares, além de marisqueiras e pescadores, serão contemplados com a implantação de quintais coletivos, cisternas, pontos de abastecimento de água e assistência técnica, por meio do Projeto Pernambuco Agroecológico. Ao todo, serão investidos US$ 62 milhões, sendo US$ 50 milhões provenientes do Banco Mundial e US$ 12 milhões em contrapartida do Governo do Estado.

Para isso, o Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas) e o Banco Mundial, está realizando um levantamento da cadeia produtiva para identificar as necessidades de cada família. De acordo com a presidente do IPA, Ellen Viégas, o projeto encontra-se na fase crucial.

"Agora, estamos na etapa de planejamento. Tivemos nossa última missão em junho e finalizamos os documentos necessários para entregar ao banco. A expectativa é que Pernambuco seja inserido na reunião do Banco Mundial, que acontece em agosto, para aprovação do empréstimo", disse.

Viégas destaca ainda que o planejamento inclui critérios rigorosos para a seleção das famílias beneficiadas e da região a ser contemplada. "As famílias participam de forma voluntária, e a primeira etapa será um diagnóstico direto com cada uma delas. Estamos focados em garantir que as ações do projeto sejam efetivas e adaptadas às necessidades locais", pontuou a presidente do IPA.

Construção

Em reuniões híbridas realizadas na sede do IPA, técnicos do Banco Mundial discutiram minuciosamente os próximos passos com representantes da Unidade Gestora do Projeto e da Semas. O foco principal dessas discussões é assegurar que o projeto seja implementado de forma eficiente e inclusiva, visando beneficiar diretamente famílias de agricultores, marisqueiras e pescadores em diversas regiões de Pernambuco.

Impacto

Carlos Magno, coordenador de mobilização social do Centro Sabiá, ressalta a importância da parceria entre IPA e Semas no projeto. "O IPA e a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco têm uma boa sinergia nessa relação. O projeto tem potencial para melhorar significativamente a produção agroecológica e a comercialização, além de impactar positivamente a vida dos agricultores familiares em Pernambuco", argumentou.

Magno também enfatiza a necessidade de envolvimento das comunidades locais. "É fundamental que o Governo escute as comunidades e organizações. Precisamos retomar o comitê da política estadual de agroecologia para garantir que as vozes dos agricultores sejam ouvidas e respeitadas".

Experiências

O Projeto Pernambuco Agroecológico visa não apenas fortalecer a agricultura familiar, mas também promover a sustentabilidade ambiental em todo o Estado. Adaptando experiências anteriores, como o Programa Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, espera-se garantir o sucesso e a participação efetiva das comunidades.

“Esperamos que as nossas expectativas possam ser de fato alcançadas. Que a gente tenha projetos que olhem para um conjunto dessas dimensões para tentar transformar, tentar construir com os agricultores, respeitando as suas especificidades", declarou o coordenador.

Com esses preparativos avançados e o engajamento das partes interessadas, o projeto está no caminho para contribuir para o desenvolvimento sustentável de Pernambuco, beneficiando diretamente aqueles que dependem da agricultura familiar e promovendo práticas agroecológicas inovadoras.

