Preço Percepção dos consumidores sobre alta dos preços no Nordeste cresceu 5 pontos percentuais Os dados são da pesquisa RADAR FEBRABAN, que também apontou a expectativa do poder de compra em índices positivos entre os consumidores da Região

Pesquisa Radar Febraban na Região Nordeste aponta que a percepção de que os preços aumentaram nos últimos seis meses cresceu cinco pontos percentuais – de 69% na penúltima análise para os 74% que agora responderam acreditar que houve elevação dos preços dos produtos. O levantamento é feito bimestralmente e avalia a percepção e expectativa da sociedade sobre a vida, aspectos da economia e prioridades para o País.

De acordo com o estudo, as respostas dessa parte da traduzem as condições gerais do país, como a alta da inflação. Já quando questionados se o Brasil está melhor, igual ou pior do que no ano passado, 45% dos entrevistados disseram que a situação melhorou, representando aumento de u m ponto percentual na avaliação positiva (eram 44% em setembro).

Em contraponto ao sentimento de alta nos preços, o levantamento demonstrou que a população nordestina acredita que seu poder de compra cresceu nos últimos seis meses: 39% dos nordestinos responderam que ele aumentou, variação positiva de três pontos percentuais em relação ao último levantamento (36%, em setembro).

Metodologia

O estudo foi feito pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (IPESPE) entre os dias 15 e 23 de outubro, com 2 mil pessoas nas cinco regiões do País, a pesquisa, em sua quinta edição deste ano, mapeia a percepção e expectativa da sociedade sobre a vida, aspectos da economia e prioridades para o País.

