MERCADO Perdeu a Black Friday? Confira as melhores ofertas do Cyber Monday TVs, smartphones e notebooks são os produtos em destaque nesta segunda-feira

Para quem não conseguiu aproveitar as promoções da Black Friday, que aconteceu na última sexta-feira, não é preciso esperar até o próximo ano. A Cyber Monday, que leva esse nome por ocorrer na segunda-feira seguinte ao Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, concentra em promoções de eletrônicos e também algumas ofertas para eletrodomésticos, roupas, cosméticos e até alimentação.

De acordo com o relatório da Promobit, que teve como base os anos de 2021, 2022 e 2023, a sexta-feira da Black teve uma média de 8.455 ofertas. Um dia depois, no sábado, a média desceu para 2.903. Na Cyber Monday, as promoções voltaram a aparecer e subiram para uma média de 3.610.





Ainda segundo o levantamento, os produtos com mais ofertas nessa data foram as smart TVs, com desconto médio de 23%; smartphones Android, com redução de preço média de 30%; e notebooks, com abatimento médio de 24%.

Um destaque, entre os últimos três anos de Cyber Monday, foi o console Nintendo Switch que é o produto que teve maior desconto, chegando a 58%. Veja outros produtos com boas promoções na data:

Desconto médio por categoria

TVs: 23%

Smartphone: 30%

Notebooks: 24%

Fone de ouvido: 48%

Mouse e teclado: 40%

Monitor: 32%

iPhone: 20%

SSD: 45%

Console Nintendo Switch: 58%

Console Playstation 5: 25%

Tablets: 27%

Placa de Vídeo: 25%

Console Xbox Series S: 32%

O horário das 15h de segunda-feira tem média de 102 ofertas e 41% de desconto, enquanto às 19h, a média é de 105 ofertas e cerca de 33% de desconto. O levantamento considera a quantidade média de promoções publicadas e a porcentagem de descontos entre 2021 e 2023.

O termo Cyber Monday ou “segunda-feira cibernética” foi criado em 2005 pela Federação Nacional de Comércio Americana, na tentativa de impulsionar as vendas de fim de ano no varejo. No Brasil, a data chegou em 2012.

